Funcionamento do transporte coletivo em Palmas está normalizado

Prefeitura de Palmas esclarece que fluxo de ônibus está dentro do programado

A Prefeitura de Palmas esclarece que, após manifestação de motoristas na tarde desta sexta-feira, 17, comprometendo o fluxo do transporte coletivo, a situação já está normalizada agora no período da noite, com as escalas programadas sendo atendidas. A expectativa é que os serviços funcionem normalmente neste sábado, lembrando que é catraca livre com entrada pelas portas traseiras dos veículos. A Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP) continuará monitorando a situação para evitar maiores transtornos à população.

Cerca de 20 motoristas, sem comunicação prévia à ATCP, deixaram os ônibus parados na Estação Javaé, prejudicando a circulação de 30 veículos dos 130 escalados para atender a demanda da Capital no período da tarde desta sexta-feira. A ATCP, com o apoio da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), adotou medidas para que a manifestação não prejudicasse a circulação dos demais veículos.