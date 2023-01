Funcionamento de 6 horas ininterruptas na Prefeitura de Palmas será mantido em 2023

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, manteve o expediente de seis horas para 2023. A manutenção do horário foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira, 29. Segundo o Decreto Nº 2.308, fica mantido para o exercício do próximo ano o horário de funcionamento de seis horas ininterruptas dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, das 13 às 19 horas, excluídas as atividades que possuem jornadas específicas tais como educação, saúde, serviço social, serviços públicos e congêneres.

A Administração poderá rever o horário de funcionamento de que trata o art. 1° em caso de necessidade do serviço público.