Fortalecimento de ações e aprovação de contas da Faet marcam reunião de conselho

A última reunião do ano do Conselho de Representantes da FAET e de Sindicatos Rurais definiu que, em 2023, as entidades rurais tocantinenses precisarão estar mais preparadas e bem articuladas para alcançar ainda mais produtores e propriedades rurais. “O Senar tem metas ambiciosas para o próximo ano e, mesmo diante das oscilações econômicas e políticas do país, o campo e o agronegócio tocantinense vão continuar avançando, aumentando a produção e gerando riqueza”, destacou Paulo Carneiro, presidente do Sistema FAET/Senar.

No evento, realizado no auditório do Sebrae em Palmas, também foi aprovada a reformulação das contas de 2022 e a proposta orçamentária para 2023. Além disso, o sistema apresentou mais algumas iniciativas que dão suporte à estratégia do sistema: o programa Mobiliza Agro e o “Aqui tem Senar”. No primeiro, as entidades sindicais se comprometeram a expandir a mobilização no campo para os cursos de capacitação. A superintendente do Senar, Rayley Luzza, explicou as novas regras e também os benefícios para os sindicatos que forem arrojados nesta iniciativa.

“Nosso propósito é realizar mais de 1.500 cursos em 2023 e assistir mais de 4 mil produtores rurais no estado e para isso os sindicatos precisam estar mobilizados e atentos às exigências legais do sistema”, destacou a superintendente. Para isso, ela explicou que o presidente Paulo Carneiro exigiu que as entidades recebessem apoio para prestar um serviço melhor para o produtor rural. Desta determinação nasceu o “Aqui Tem Senar”, que está entregando às entidades regularizadas um kit com mesa, cadeiras, armário, computador, impressora, nobreak, ar condicionado e um celular smartphone. “É uma estrutura mínima que vai permitir que todos eles possam ter condições de atender bem o produtor”, disse Paulo.

Para o presidente do SR de Abreulândia, Edilson Gabino, o material vai ajudar “nas atividades e na melhoria das condições de trabalho na própria sede do sindicato”. O presidente do SR de Marianópolis, Darci Dário, agradeceu a iniciativa do sistema FAET/Senar e disse que com esse apoio os sindicatos terão ainda mais energia para ampliar suas ações. Já Ozenira Caldeira, do SR de Dueré, que o apoio vem em boa hora e os resultados certamente vão aparecer.

Durante o evento também foram tratados os projetos para 2023. O superintendente da FAET, Fred Sodré, garantiu que o sistema já está empenhado na busca de apoio e parcerias para garantir que no próximo ano as entidades tenham condições de manter o calendário de eventos rurais com a realização de exposições agropecuárias.

Durante o evento também foram tratados os projetos para 2023. O superintendente da FAET, Fred Sodré, garantiu que o sistema já está empenhado na busca de apoio e parcerias para garantir que no próximo ano as entidades tenham condições de manter o calendário de eventos rurais com a realização de exposições agropecuárias. “Além da estrutura, dos rodeios, também queremos que os eventos sejam cada vez mais voltados aos negócios no campo, o que estimula a geração de emprego e renda para a comunidade local e mais oportunidades para os produtores rurais. Os eventos são importantes canais para os produtores rurais, do pequeno ao grande, por gerarem oportunidades de negócios, troca de informações e intercâmbio de novas tecnologias”, destacou o superintendente da FAET, Fred Sodré