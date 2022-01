Formoso do Araguaia recebe dados de inventariação turística

Texto: Secom

O inventário turístico do município de Formoso do Araguaia será entregue nesta terça, 18, na sede da Secretaria Municipal de Educação, a partir das 9 horas. Estarão presentes representantes do trade turístico local, Sebrae Tocantins e Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc), por meio da vice-presidente Jocélia Costa e da superintendente de Turismo, Maria Antônia Valadares. O evento seguirá os protocolos de segurança preconizados pelos órgãos de saúde, a fim de evitar a propagação da Covid-19.

O Inventário da Oferta Turística envolve o levantamento, identificação e registro dos atrativos turísticos, dos serviços e equipamentos turísticos e da infraestrutura de apoio ao turismo como instrumento base de informações para fins de planejamento, gestão e promoção da atividade turística, possibilitando o levantamento de demandas, a definição de prioridades para os recursos disponíveis e o incentivo ao turismo sustentável. Todas as informações coletadas no processo de inventariação serão inseridas na Plataforma Integrada do Turismo (PIT).

O Sebrae Tocantins é parceiro do Governo do Estado nesta iniciativa, sendo responsável pela inventariação de parte dos 49 municípios que integram o Mapa do Turismo do Tocantins. Até o momento, a Adetuc realizou a coleta de informações em 22 municípios.

O presidente da Adetuc, Hercy Filho, lembra que o inventário irá beneficiar as sete regiões turísticas do Estado: Bico do Papagaio, Vale dos Grandes Rios, Lagos e Praias do Cantão, Encantos do Jalapão, Serras e Lago, Serras Gerais e Ilha do Bananal. “Conhecer o que cada município possui, entre atrativos e oferta de serviços, assim como levantar demandas é um passo fundamental para a construção de políticas públicas eficientes para o turismo, que é reconhecido pelo governador Wanderlei Barbosa como uma das forças econômicas do Tocantins”, completa.