Formação Continuada de discutida em Paraíso; participarão 210 educadores

Profissionais de educação da Rede Municipal de Ensino participam nesta terça-feira, dia 26, e quarta-feira, dia 27, do primeiro evento de Formação Continuada de 2021. Por conta dos protocolos de segurança, relacionados à Covid-19, a programação está acontecendo de forma simultânea no Auditório da ACIP e no Palácio da Cultura Cora Coralina, com participação de 210 educadores.

A formação teve início às 8h e contou com as presenças do Prefeito de Paraíso do Tocantins, Celso Morais; da Vice-Prefeita Raquel Ogawa; e do Secretário Municipal de Educação e Juventude, Professor Deley Oliveira. Os participantes obedeceram às regras de segurança, com uso de máscaras faciais, uso de álcool em gel e distanciamento entre os acentos.

De acordo com o Secretário, durante os dois dias serão abordados temas relacionados à atuação dos profissionais da educação. “Nosso objetivo principal é trabalhar a acolhida e humanização nas escolas. Estamos estudando temas teóricos da educação e práticos, como o uso do diário eletrônico”, explica o Professor Deley Oliveira.

Sobre a volta às aulas na rede municipal, o Prefeito Celso Morais ressaltou que irá adotar as decisões apontadas pelo Comitê de Operações Emergenciais (COE). “Nossas escolas estão preparadas para receberem os alunos, com lavabo, máscaras e outros aparatos de segurança aos alunos, mas estamos aguardando o posicionamento do COE (que conta com representantes dos diferentes setores da sociedade paraisense) e o que for decidido pelo Comitê, iremos acatar”, enfatiza Celso.

A programação da Formação Continuada contará com palestra com o psicólogo Rafael Falcão, com o Secretário Professor Deley Oliveira e com profissionais da Secretaria Municipal de Saúde.