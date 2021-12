Forças de segurança voltam às ruas no fim de semana com as ações da Operação de Fim de Ano

O terceiro fim de semana do mês de dezembro será marcado pelas ações da Operação de Fim de Ano, que vem sendo intensificadas pelas forças de segurança nas ruas da Capital. Os trabalhos serão retomados na noite desta sexta-feira, 17, e irão percorrer todas as regiões da cidade fiscalizando a perturbação do sossego público e a promoção de festas sem a autorização pelos órgãos competentes.

Durante as rondas e patrulhamentos, as equipes de plantão irão atender denúncias da população, por meios dos canais de atendimento no 153 (Guarda Metropolitana de Palmas), e no 190 (Polícia Militar), via Sistema Integrado de Operações (Siop).

Os trabalhos são realizados em conjunto entre as equipes de fiscalização de Obras e Posturas e a Vigilância Sanitária (Visa), com o apoio operacional da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), os agentes de Trânsito e Transportes Municipais e a Polícia Militar (PM).