Forças de Segurança fiscalizam cumprimento das medidas de contenção da Covid-19 no comércio da Capital

A Prefeitura de Palmas realizou na noite desta sexta-feira, 22, mais uma operação de fiscalização das medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19, em cumprimento ao decreto municipal que estabelece o horário limite de 23h para o fechamento de estabelecimentos não essenciais. Seguindo com a estratégia de combater as aglomerações e a perturbação do sossego público, as equipes visitaram estabelecimentos comerciais dos segmentos de bares, conveniências e distribuidoras. Foram emitidas 19 notificações administrativas e dois bares foram autuados por não cumprirem o horário estabelecido para o encerramento das atividades.

A ação, que continua neste sábado, 23, faz parte da Operação Paz e Sossego e foi realizada pelas equipes de Posturas e Vigilância Sanitária (Visa), com o apoio da Guarda Metropolitana, agentes de Trânsito e Polícia Militar.

Durante as abordagens foram observados os protocolos e adequações às exigências dos decretos de combate à proliferação do vírus, como distanciamento social, espaçamento entre as mesas nos estabelecimentos, uso de máscaras pelos proprietários, funcionários e clientes, uso do álcool em gel e placas de orientações para os consumidores.

Balada Segura

Durante a ação, também foi realizada, nesta sexta, 22, a Operação Balada Segura, comandada pelos agentes de Trânsito da Capital. Foram realizadas ações de fiscalização e controle de faixa na Feira da 304 Sul, onde foram notificados veículos estacionados em locais proibidos, e lavrados, ao todo, 31 autos de infração de trânsito.

Denúncias

Denúncias de descumprimento das medidas de controle da Covid-19 podem ser feitas por meio da Ouvidoria Municipal pelo número 0800 6464 156 ou pelos telefones 153 ou 190, que funcionam por meio do Sistema Integrado de Operações (Siop).