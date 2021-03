Forças de segurança estarão nas ruas de Palmas fiscalizando as medidas de combate à Covid-19

A operação conjunta das forças de segurança pública estará nas ruas de Palmas na noite desta quarta-feira, 03, intensificando a fiscalização em cumprimento às novas medidas adotadas pela gestão municipal de enfrentamento à disseminação do novo coronavírus (Covid-19). A fiscalização acontecerá também nesta quinta-feira, 04, e segue até o final de semana.

Seguindo o cronograma estratégico, as equipes irão percorrer toda a Capital, averiguando possíveis aglomerações e a jornada de funcionamento dos estabelecimentos comerciais quanto ao respeito do horário máximo estabelecido, ou seja, das 6 às 20 horas. Além de reforçar a orientação dos cuidados necessários para evitar a propagação do vírus.

Nos últimos dias, diversos estabelecimentos foram flagrados e autuados descumprindo as regras de atendimento ao público. As atividades são comandadas pela Diretoria de Fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento e Serviços Regionais (Sedusr) e pela Vigilância Sanitária (Visa), com o apoio dos agentes de Trânsito e Transporte, da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) e Polícia Militar (PM).