Força-tarefa do projeto ‘Palmas na Onda da Prevenção’ vai percorrer praias de Palmas

Com a finalidade de conscientizar e orientar turistas e comerciantes sobre as medidas sanitárias de prevenção à Covid-19 nas praias da Capital, a Prefeitura de Palmas reuniu diversos órgãos municipais no projeto ‘Palmas na Onda da Prevenção’, que realizará uma força-tarefa durante os finais de semana de julho. A primeira ação será realizada neste sábado,10, e domingo, 11, nas praias do Caju, do Prata, Graciosa e Arnos.

Serão implementadas estratégias para diminuir o fluxo de pessoas nas praias, bem como orientar os turistas e comerciantes sobre os cumprimentos dos decretos vigentes, e a necessidade de os empresários respeitarem as normas sanitárias, como a lotação máxima de 50%, não deixarem mesas extras à disposição dos clientes e não utilizarem espaços públicos que não foram autorizados pelo Município.

Outras abordagens serão de levar orientações quanto ao uso correto da máscara, manutenção de distância adequada entre as mesas e os cuidados com a higienização, além da disponibilização de álcool em gel para a desinfecção de mesas e cadeiras. Serão instaladas sinalizações de orientações com banners, placas e faixas.

Para o presidente da Agência de Turismo (Agtur), Márcio Neres, o projeto contribui com o trabalho que vem sendo realizado pela equipe de fiscalização municipal, e também é mais uma forma de levar informação e conscientização aos frequentadores das praias da Capital. “Contamos com a união das secretarias municipais e parcerias dos comerciantes para orientar e conscientizar os frequentadores das praias, assim, acreditamos que nós iremos levar à população nossa mensagem, que é conscientização e preservação da vida”, ressaltou.

As ações do projeto acontecerão em conjunto com órgãos de fiscalização municipais nas praias. As secretarias Municipais de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais (Sedusr), de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem), de Segurança, Defesa Civil e Trânsito (Sesmu), Vigilância Municipal (Visa) e Agtur são os órgãos que compõem a força-tarefa.