Foliões são alertados sobre aumentos de acidentes de trânsito

O carnaval é uma das festas mais aguardadas do ano, mas também é uma época em que os acidentes de trânsito aumentam significativamente devido à combinação de excessos, como o consumo de álcool e a falta de atenção ao volante. Posto isso, a Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins (SES-TO) emite alerta à população sobre os altos índices de acidentes e óbitos em decorrência de acidentes de trânsito no período.

De acordo com os dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), no último ano pré-pandemia (2019), o Tocantins notificou somente no período do carnaval cerca de 142 acidentes de trânsito, nos anos conseguintes em decorrência as restrições este número caiu para 66 acidentes no ano de 2020, 40 em 2021 e 44 acidentes no ano passado.

Apesar da redução do número de acidentes justificada pela pandemia, o número de óbitos decorrentes de trânsito no Tocantins mantém-se alto. Os dados do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) apontam 452 óbitos em decorrência dos acidentes de trânsito no ano de 2020; 513, em 2021; 533, em 2022; totalizando 1.498 óbitos nos últimos três anos.

Com foco na diminuição dos acidentes, neste carnaval, a SES-TO promove a campanha Seja o amigo da vez com os municípios em todo o Estado. A campanha leva em consideração que o período de festas é marcado por um aumento no fluxo de veículos, especialmente nas rodovias que levam aos destinos turísticos. A principal recomendação é que as pessoas evitem dirigir após consumir bebidas alcoólicas, optando por alternativas como o transporte público e aplicativos de corrida.

“Visando à redução desses acidentes, a Secretaria vem trabalhando de forma multissetorial e está trabalhando na fase de expansão do programa Vida no Trânsito, Araguaína, por exemplo, é um dos municípios que aderiu logo e, agora, já realiza análises dos acidentes de trânsito com foco nos problemas do próprio município. Agora em 2023, seguimos com ações educativas junto aos municípios visando à redução de acidentes no período do carnaval”, explicou a gerente de Promoção à Saúde e Agravos Não Transmissíveis, da SES-TO, Simone Gondim.

A gerente acrescentou que “as principais vítimas de trânsito no Tocantins são motociclistas, do sexo masculino e faixa etária majoritária é de 20 a 49 anos”, complementa a gerente.

De acordo com o médico ortopedista Luiz Xavier Godinho, que atua no Hospital Geral de Palmas (HGP), afirmou que “atualmente, os acidentes de trânsito representam a maioria dos casos de internação no nosso hospital. Muitas vezes apresentam politraumas de alta energia que repercutem nos procedimentos cirúrgicos, em alguns casos requerem longo período de internação”, concluiu.

Custos

O logo período de internação citado pelo médico resulta em alto custo para o Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo o setor de custos da SES-TO, em média, as despesas com um paciente que apresenta várias fraturas, maioria dos acidentados de trânsito, ficam em torno de R$ R$ 1.273,00 por dia de internação normal. Já na média de alta complexidades, como Unidade de Terapia Intensiva (UTI) chega a quase R$ 3 mil de gasto diário. Como os pacientes são politraumatizados, o tempo de internação é longo e os custos muito altos.

Edição: Alba Cobo

Revisão Textual: Marynne Juliate