Foco no Fogo chega ao seu 26.º dia de atuação visitando municípios do Vale do Araguaia

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) e demais parceiros, têm percorrido o interior do Estado com o Programa Foco no Fogo que leva orientação sobre os riscos das queimadas ilegais, e educação ambiental aos moradores da zona rural. No seu 26.º dia de atuação, as equipes do programa visitaram municípios da região do Vale do Araguaia: Lagoa da Confusão, Formoso do Araguaia e Sandolândia.

Com a chegada do tempo seco e a escassez das chuvas, as queimadas começam a se alastrar pelas áreas de preservação ambiental. Esse é um problema que prejudica o meio ambiente, a fauna, a flora, e ameaça a segurança e a saúde das pessoas, e é exatamente nesse momento que o Governo intensifica as ações de prevenção com o Programa Foco no Fogo.

Para a gerente de Educação Ambiental da Semarh, Thays Kelly Marinho, a ação está sendo cada vez mais procurada pelos gestores municipais. “É visível a diferença do ano passado para esse ano, a procura aumentou. Os produtores são bem receptivos, repassando a informação para o vizinho e já sabem como agir em um cenário de queimadas. Isso é muito bom e gratificante, ver os frutos da educação ambiental, pois esse é o nosso objetivo, alertar a população sobre os riscos das queimadas à saúde e ao meio ambiente, além de contribuir para o combate das ocorrências nos municípios”, reforçou.

Além de promover a educação ambiental por meio de orientação e sensibilização, durante as visitas as equipes vão identificar e propor alternativas de práticas sustentáveis, como o Manejo Integrado do Fogo (MIF), e informar sobre como proceder nos casos de incêndios.

Para o pecuarista de 67 anos, morador do município de Sandolândia, José Guerra, as orientações repassadas também são importantes para saber como agir e atuar, também, nas situações de perigo do fogo. “Todo programa que vem trazer informação é válido, pois é com a informação e a orientação que podemos amenizar o fogo porque quando sabemos como agir diante de uma ocorrência de queimadas todos ganham”, explicou.

O secretário do Meio Ambiente da Lagoa da Confusão, Maxwell Panta, elogiou a ação, destacando que o fogo é um dos grandes problemas ambientais que a cidade enfrenta. “ Lagoa da Confusão infelizmente ocupa o topo no ranking de municípios com mais focos de calor e ações educativas como do Foco no Fogo são muito importantes para tentar reverter esse quadro, pois o trabalho em parceria proporciona melhores resultados”.

Para o secretário do Meio Ambiente e Turismo de Sandolândia, Urdeli Paulo, a ação só tem pontos positivos. ”Esse é um trabalho que tem dado resultado, já reduzimos bastante o foco de incêndios dentro do município. Agradecemos o Governo e todos os órgãos por essa importante ação. Pelas propriedades que andamos, vimos no olhar de cada morador a satisfação em receber esta ação”, pontuou.

O Programa iniciou no dia 16 de maio e já percorreu o total de mil propriedades rurais nas cidades de Palmas, Formoso do Araguaia, Pium, Crixás, Novo Acordo, Aparecida do Rio Negro, Ponte Alta, Lajeado, Miracema, Miranorte, Porto Nacional, Paraiso, Brejinho de Nazaré, Monte do Carmo, Cristalândia, Chapada de Areia, Lagoa da Confusão e Sandolândia.