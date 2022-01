FMA orienta sobre técnicas adequadas para plantio em áreas públicas

A necessidade de aliar boas práticas ambientais com técnicas corretas será o tema apresentado na manhã desta sexta-feira, 28, pela equipe da Gerência de Educação Ambiental, da Fundação Municipal de Meio Ambiente (FMA), durante uma ação na Praça da ACNO 1 (antiga 103 Norte), para retirada de pneus, utilizados de forma inadequada para proteger mudas plantadas no local.

A técnica em Educação Ambiental, Irisneide Farias Barbosa, explicou que a participação da comunidade em ações relacionadas à proteção e conservação do meio ambiente é uma das principais metas da FMA. Ela destacou que quando alguma ação espontânea da comunidade precisa ser ajustada a Fundação age para alinhar as iniciativas às normas ambientais vigentes.

“O cidadão leigo não tem a obrigação de conhecer as técnicas e normas aplicadas às políticas ambientais. Nossa função é também a de acompanhar o desenvolvimento da cidade, observar as interações da comunidade e quando necessário disponibilizar nosso conhecimento técnico, para que o cidadão se integre e seja um agente ativo do meio ambiente no município”, disse Irisneide.

A profissional explicou que os pneus que serão retirados da praça, pela equipe da FMA, foram colocados por iniciativa de um cidadão. Ela lembrou que apesar de ser um trabalho que visa proteger as plantas, é preciso saber como utilizar o material adequadamente.

“Antes de retirar vamos ensinar à comunidade qual material deve ser utilizado em ambientes abertos, tendo em vista além da proteção ambiental, também o cuidado com a saúde pública”, disse Irisneide, ao lembrar que os pneus possuem capacidade para armazenar água, e que podem se transformar em criadouros do mosquito Aedes aegipty, transmissor de doenças como a Dengue, Zika e Chikungunya.

O material recolhido na ação será levado para o Ecoponto de Pneus de Palmas onde receberão o tratamento adequado de reciclagem, evitando que retornem ao meio ambiente, ou causem riscos à saúde pública.

Saiba mais: Ecoponto de Pneus de Palmas está localizado na Avenida I, quadra 129 A, lote 12, em frente ao Tênis Sesc, no Jardim Aureny I.