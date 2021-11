Fisioterapia é ofertada no Centro de Atenção Especializada Francisca Romana Chaves e no Crefisul

Para facilitar o processo de recuperação e reabilitação física e motora de pacientes, a Prefeitura de Palmas conta, atualmente, com a oferta do serviço de fisioterapia na região norte e sul da Capital. Na região norte, o serviço de saúde passou a ser oferecido com a organização da atividade no mês de outubro e após o retorno do atendimento especializado no Centro de Atenção Especializada Francisca Romana Chaves, localizado na Arno 31 (303 Norte), onde 48 pacientes são atendidos por dia.

Já na região sul de Palmas, as ações relacionadas à fisioterapia são oferecidas no Centro de Referência em Fisioterapia da Região Sul (Crefisul), em funcionamento desde 2015. Mesmo com a pandemia, o centro não parou de funcionar e atende 88 pessoas diariamente.

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) explica que para acessar o serviço em ambas as unidades a porta de entrada é a Atenção Básica, nas Unidades de Saúde da Família (USFs), por meio de consulta com o clínico geral, que encaminhará o paciente, caso necessário, para a fila de espera do acesso à reabilitação.

Wiliam Fernandes da Silva Júnior, responsável técnico e fisioterapeuta do Francisca Romana Chaves, explica que a reabilitação fisioterápica consiste em devolver para o paciente a sua independência ou mesmo retornar a forma antes do seu agravo. “Com o tratamento, o paciente, de certa forma, volta pro mercado de trabalho. Volta a ter uma vida de qualidade”, afirma.

Tratamento pós-Covid

Entre as grandes apostas do atendimento em fisioterapia da Capital, está a reabilitação de pacientes com sequelas pós-Covid que, muitas vezes, o tratamento não é encerrado após a alta do hospital. Estudos apontam que sobreviventes de quadros graves possuem mais chances de morrer até seis meses após a infecção.

Segundo dados da Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva (Assobrafir), diversos sintomas e danos são relatados na fase pós-Covid, principalmente no que diz respeito a mobilidade e capacidade funcional, questões que podem ser tratadas com o auxílio da fisioterapia.