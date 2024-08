Fiscalização reprime caça e pesca predatórias na Área de Proteção Ambiental Ilha do Bananal/Cantão

Nesta segunda-feira, 19, o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) concluiu ações fiscalizatórias para coibir a caça e a pesca predatórias. Iniciadas na terça-feira, 13, na região Área de Proteção Ambiental (APA) Ilha do Bananal/Cantão, as ações abrangeram os municípios de Araguacema, Caseara, Santa Maria da Barreiras, Couto Magalhães, Conceição do Araguaia, Marianópolis, Juarina e Pium.

Ao longo da fiscalização, foram recolhidos 4,3 mil metros de redes de emalhar, duas tarrafas e um papagaio; as autuações somaram R$ 6.500,00. Uma embarcação de madeira e um motor rabeta foram recolhidos, assim como 17,5 kg de pescado de várias espécies. O pescado apreendido foi doado a uma entidade sem fins lucrativos de Araguacema.

Neste período, as equipes formadas por fiscais ambientais e servidores da Unidade de Conservação atuaram por água e por terra também no rio Piranhas. Foram inspecionados apetrechos de pesca utilizados por pescadores, e abordagens educativas foram realizadas com turistas que participavam da festividade do Senhor do Bonfim de Araguacema, com foco na importância da preservação ambiental e no manejo adequado dos resíduos sólidos.

A operação incluiu ainda incursões pelo rio Araguaia e seus tributários, entre os municípios de Araguacema e os de zona limítrofe do Pará, sendo: Santa Maria das Barreiras e Conceição do Araguaia. Durante o percurso, a equipe encontrou vários pescadores profissionais, dos quais dois foram flagrados praticando pesca ilegal sem a devida licença expedida pelo órgão ambiental. Ambos foram autuados, e seus equipamentos foram apreendidos.