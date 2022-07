Final do Campeonato de Futebol Society feminino de Luzimangues 2022 será disputada nesta sexta-feira,15

O campo de futebol da Associação de Chacareiros, será palco da grande final do Campeonato de Futebol Society de Luzimangues 2022, categoria feminina, realizado pela prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, com apoio do Governo do Estado, empresários entre outros parceiros, como o deputado estadual Elenil da Penha.

Irão disputar a grande final do torneio nesta sexta-feira, 15, as equipes Renascer A e Renascer B. O time campeão receberá R$ 2.000, troféus e medalhas. Já a equipe vice-campeã receberá como prêmio R$ 1.000, troféus e medalhas.

O secretário municipal de esportes e lazer, Capitão Diógenes Gonçalves, ressaltou: “A gestão fortalece e incentiva a prática esportiva na cidade com iniciativas como essa, o esporte tem o poder de transformar para melhor a vida das pessoas. O cenário esportivo na cidade e distritos é de evolução, nunca se investiu tanto em esporte. A final do campeonato feminino promete ser emocionante, tudo está sendo preparado com todo empenho para as atletas e todos que irão prestigiar a partida”, pontuou.

Por: Nadya Mayara

Secretaria Municipal de Comunicação