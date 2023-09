Final de Semana terá oficinas e apresentação cultural na I Semana do Design de Palmas

O Público que for visitar a exposição da I Semana do Design de Palmas – Edição Origens de 1º a 3 de setembro, poderá, além de conhecer as peças originais em exibição, participar de oficinas de arte, artesanato e apresentações culturais. O evento acontece até o dia 6 de setembro, no Museu Casa Suçuapara, no parque Cesamar, das 16 às 21 horas, começando nesta sexta-feira, 1º.

A I Semana de Design de Palmas é um projeto-piloto pensado para a valorização do design tocantinense e, consequente, promoção da economia criativa em Palmas. Nove profissionais de arquitetura e design de interiores se uniram a artesãos para a cocriação de peças de design e instalações que ressaltam a identidade artística regional. A exposição marca a reabertura do Museu Casa Suçuapara após um período fechado para reforma.

O evento é uma realização dos arquitetos Thamise Bezerra e Márcio Colauto, do escritório Bezerra e Colauto, em parceria com a designer de interiores e jornalista pós-graduada em artes visuais, Renata Brum, e a fotógrafa Maria Júlia Daniel, sócias da To Home Comunicação e Design. A exposição conta ainda com a cooperação da Prefeitura de Palmas, por intermédio da Fundação Cultural de Palmas (FCP), e o apoio do Sebrae (TO), do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins (CAU-TO).

Confira a programação

01/08 sexta 16h – Oficina Aquarela Cerrado em Água e Folhas com Leoa do Norte – Oficina paga – R$ 50

01/08 sexta 16h – Oficina Jarros-Hidropônicos com José Marcelo – Gratuita

02/09 sábado 16h – Oficina Ecojóias de cerâmica com Renato Moura – Oficina paga – R$ 50

03/09 domingo 16h30 – Talk + apresentação cultural Batuque do Barro – Pote de Ouro Arts – Gratuita