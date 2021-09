Filiação: Laurez Moreira se filia ao Avante visando consolidar pré-candidatura ao Governo

Fonte: T1 Notícias

O Avante Tocantins realizará no dia 23 de setembro um evento, em Palmas, para receber a filiação de Laurez Moreira. A filiação é um passo importante na consolidação da pré-candidatura de Laurez ao Governo do Estado em 2022.

A cerimônia será conduzida pelo presidente nacional do Avante, deputado federal Luis, e contará com a presença de lideranças políticas nacionais e estaduais, além de representantes da Capital e de diversas cidades do interior.

“É uma honra para o Avante poder contar com pessoas com a experiência do Laurez, que já foi prefeito por dois mandatos, deputado estadual e federal. A cada dia os quadros políticos do Avante têm melhorado e tenho a convicção de que com a chegada dele e condução da sigla no estado do Tocantins teremos excelentes resultados nas próximas eleições. Desejo as boas-vindas e sucesso. Avante Tocantins!”, disse o presidente nacional do Avante, Luis.

Para Laurez, o Avante é um partido com ideias inovadoras e um novo conceito de fazer política, de maneira moderna, eficiente e com o foco nas pessoas. “O Avante é um partido progressista, com o olhar na modernidade e principalmente com o foco nas pessoas. Essa é a política que acredito e que exerci durante toda minha vida pública. Assumiremos o Avante no Tocantins com o compromisso de fazer do partido uma grande força política no Estado, levanto a proposta do Avante para todas as cidades tocantinenses, para construirmos juntos um projeto para o Tocantins que tenha a cara e o jeito do nosso povo”, acrescentou Laurez Moreira.

A cerimônia de filiação de Laurez Moreira ao Avante acontece no dia 23 de setembro, às 9h, no auditório da Assembleia Legislativa do Estado.