Ficha limpa, Ataídes Oliveira foi considerado o melhor senador do Tocantins no Congresso Nacional

Por Assessoria

Em meio a um cenário recorrente de escândalos de corrupção e desvios de dinheiro público no Tocantins, o pré-candidato ao Senado Ataídes Oliveira (PROS) é uma das poucas exceções que não envergonhou o Estado e os seus eleitores quando esteve no Congresso Nacional, entre os anos de 2013 e 2019.

Com bandeiras claras contra a corrupção, o excesso de gastos públicos e no combate à fome, Ataídes é 100% ficha limpa, e teve um perfil atuante, sendo considerado pelo site Ranking dos Políticos, uma iniciativa da sociedade civil que avalia senadores e deputados federais em exercício, como o melhor parlamentar do Tocantins.

No Senado, Ataídes foi o autor do Projeto de Lei (PL) das “10 Medidas contra a Corrupção”, iniciativa do Ministério Público Federal (MPF), e o único senador do Estado a presidir três Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs). Além disso, também era a favor do fim do foro privilegiado e apoiou propostas para garantir maior transparência na administração pública.

“Eu aprendi com meus pais, que dinheiro a gente tem de ganhar de forma honesta. Não roubar deveria ser uma obrigação de todos e não um mérito. Mas, infelizmente, não é isso o que acontece. Me orgulho de ter sido um senador honesto, que trouxe quase meio bilhão de reais em recursos para os municípios, que ajudou a melhorar a vida de muitas pessoas e, principalmente, nunca estive envolvido em nenhum escândalo”, afirmou Ataídes.

“É preciso ter fé e coragem para fazer as coisas, e isso eu tenho de sobra. Sei que a população do Estado vai saber reconhecer nossas virtudes e o trabalho que já fizemos e que iremos fazer. É por isso que estamos crescendo nas pesquisas e incomodando nossos adversários”, complementou Ataídes.