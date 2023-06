Festividades juninas continuam nas unidades educacionais da Capital

As programações das festas juninas nas escolas da Rede Municipal de Ensino da Capital continuam com muito colorido, boa música, comidas típicas, danças e animação nos próximos dias.

Nesta quarta-feira, 07, aconteceu no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Cantiga de Ninar, no Aureny III, a festança no espaço da unidade. Na sequência a Escola de Tempo Integral (ETI) Santa Bárbara, realizou o Arraiá, e depois a ETI Luiz Rodrigues, localizada em Taquaralto, recebeu a comunidade escolar às 19 horas.

No sábado, 10, o Cmei Paraíso Infantil tem a festividade agendada para às 17h30, no espaço da escola Benedita Galvão, do Setor Bela Vista, em Taquaralto.

Para receber bem todos os convidados, a equipe escolar passa dias organizando a decoração, que dá um brilho especial às atividades. As festas juninas reúnem alunos, professores, funcionários, pais e comunidade em geral.

Confiração:

10/06 -Sábado

CMEI Paraíso Infantil – 17h30 – será realizada na escola Benedita Galvão.

Texto: Redação Semed

Edição: Secom