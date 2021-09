Festa da Colheita da Jabuticaba mais uma edição em novembro

A Festa da Colheita da Jabuticaba que já se tornou tradicional no distrito de Taquaruçu terá este ano mais uma edição no mês de novembro, com a vivência nos pomares e muitas delícias produzidas pelas mãos habilidosas dos moradores do distrito. A primeira reunião técnica para elaborar o planejamento do evento aconteceu na tarde dessa quinta-feira, 02, em Taquaruçu, e contou com a presença da equipe técnica da Agência Municipal de Turismo (Agtur).

O evento foi criado com o objetivo de celebrar a fruta nacional e está em sua terceira edição. A programação acontece sempre no mês de novembro, mas a data depende do período de amadurecimento dos frutos. Este ano a festa conta com o apoio da Agtur, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, do Sebrae-To e do Senar-To.

A organizadora do evento, Lucyene Nascimento fez um breve relato sobre a história do evento. “O Festival surgiu no fundo dos quintais para chamar atenção à todas as riquezas naturais que existem neles, essa confraternização cresceu e acabou atraindo o turista, gerando renda para a comunidade. E, queremos que este ano seja ainda mais organizado, e que as pessoas possam vir e aproveitar dessa fruta maravilhosa que aqui temos em abundância”, disse.

Para o presidente da Agtur, Márcio Neres, eventos como estes são muito bem-vindos, pois trazem um diferencial para os turistas e palmenses, que na ocasião podem, além de colher os frutos nos pés, conhecer as histórias por trás dessas plantações de jabuticaba no distrito e experimentar os pratos elaborados especialmente para o evento.

Segundo a organização, a Festa da Colheita acontecerá obedecendo os decretos municipais vigentes na data da realização e o local poderá ser alterado a depender do estado pandêmico atual. Serão observadas as restrições sanitárias estabelecidas por normas municipais. A programação está sendo elaborada e será divulgada nas redes sociais do evento.