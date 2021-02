Fesp recebe novos residentes no VII Encontro do Plano Integrado de Residências em Saúde

A Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp) realiza entre os dias primeiro e 05 de março o VII Encontro do Plano Integrado de Residências em Saúde (Pirs). O evento tem como finalidade receber os novos residentes que ingressaram em 2021 nos programas de residência da Fesp e que atuarão como profissionais em processo de especialização. Devido à situação de pandemia, esta edição do Encontro será feita de forma inteiramente virtual.

O evento tem como objetivo também promover a divulgação, discussão, reflexão e a troca de experiências a partir de pesquisas e projetos desenvolvidos pelos profissionais residentes, preceptores e tutores da saúde municipal.

Aproximadamente 100 pessoas foram aprovadas nos processos seletivos realizados neste ano e ingressaram nas residências da Fesp. A instituição oferece formação em especialidades médica e multiprofissional, em campos de atuação como Saúde da Família e Comunidade, Oftalmologia, Enfermagem Obstétrica, Saúde Mental, Saúde Coletiva e outras.

A coordenadora do Pirs, Klauren Arantes, destaca que é fundamental esse primeiro acolhimento aos residentes que atuarão nas unidades de saúde da Capital pelos próximos dois anos. Ela afirma ainda que é importante que essas pessoas se sintam pertencentes à Rede e que reconheçam os espaços que vão frequentar nesse período de formação.

Este é o sétimo ano desde a implantação das residências em Palmas, e primeira vez que a recepção dos novos profissionais será feita no formato online. “Isso representa mais um desafio para todos nós, mas acreditamos que a qualidade do aprendizado e do acolhimento será mantida como nos outros anos”, garante Klauren, acrescentando que a Fesp realizou, desde o início da pandemia, diversas ações e treinamentos na modalidade virtual.

Durante o VII Encontro do Pirs, os coordenadores de cada especialidade irão apresentar aos residentes a estrutura pedagógica e as metodologias dos programas, a estrutura curricular por competências e as estratégias educacionais utilizadas. Será discutido também o funcionamento da Rede SUS na Capital, bem como sua estrutura organizacional e como são operados os sistemas de informação que dão suporte aos profissionais de saúde.