Fesp oferta curso sobre a prática corporal da medicina tradicional chinesa ‘Lian Gong´

A Prefeitura de Palmas, por meio da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp) inicia na próxima terça-feira, 16, às 14 horas, na sede da escola mais uma turma do curso sobre a prática corporal da medicina tradicional chinesa ‘Lian Gong em 18 Terapias’.

Idealizado pela Fesp, em parceria com a Secretaria da Saúde (Semus), o curso é ofertado duas vezes por ano. No primeiro semestre foi destinado aos residentes do Programa de Residência em Saúde Coletiva, desta vez, o curso de capacitação será ofertado aos integrantes do Programa de Residência de Saúde da Família e Comunidade.

Com aulas expositivas sobre história, fundamentos e conceitos do Lian Gong, além da parte prática, o curso ocorre em três encontros, com carga horária de 12 horas.

Sobre o curso

O Lian Gong é uma ginástica corporal chinesa reconhecida pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS por proporcionar muitos benefícios físicos, mentais e sociais aos praticantes. A técnica é utilizada nas unidades de saúde da família de Palmas desde 2010 e vem apresentando resultados positivos, conforme informações da Área Técnica de Doenças e Agravos Não Transmissíveis da Semus.

Programação

Com movimentos lentos, homogêneos e contínuos, coordenando a respiração, o Lian Gong é dividido em três partes: anterior, posterior é I Qi Gong, cada parte dispõe de séries de 18 exercícios, as 18 práticas.

16/11 – Parte Anterior – trabalha dores no pescoço, ombro e lombar;

23/11 – Parte Posterior – trabalha nas dores das articulações e tendões;

30/11 – I Qi Gong – órgãos internos, sistemas respiratório e cardíaco.