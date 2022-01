Fesp oferta 123 vagas de residência em saúde pública para 2022

Texto: Secom/Prefeitura de Palmas

A Prefeitura de Palmas, por meio da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp), está com dois editais de residência em andamento para o ano de 2022. Ambos são vinculados ao Plano Integrado de Residências em Saúde (PIRS) da Fesp e visa ao ingresso de 123 residentes dentre programas de residências multiprofissional e uniprofissional, e de medicina para atuarem nos diversos campos de prática da Rede Municipal de Saúde contribuindo com a oferta dos serviços da Secretaria da Saúde (Semus).

O primeiro edital, lançado em novembro de 2021, trata dos programas multiprofissionais, via Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde do Centro Universitário Luterano de Palmas (Coremu/Ceulp), em parceria com o Sistema Integrado Saúde Escola para o Sistema Único de Saúde (Sise-SUS) do município de Palmas (TO). Já o último, lançado na primeira quinzena de janeiro, refere-se aos programas de Residência em Medicina de Família e Comunidade e em Oftalmologia, desenvolvidos pela Comissão de Residência Médica do Sistema Integrado Saúde Escola do SUS (Coreme/SISE-SUS), da Fesp. Dúvidas e esclarecimentos devem ser direcionados às respectivas comissões, conforme orientação abaixo.

Coremu

A Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde do Centro Universitário Luterano de Palmas (Coremu/Ceulp) é a responsável pelo Edital 01/2022, em parceria com a Fesp, para seleção de 102 candidatos para residência em área profissional de Saúde. O certame visa o ingresso nos programas multiprofissional e uniprofissional da parceria Fesp-Ceulp/Ulbra, sendo eles, Programas de Residências Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade; Multiprofissional em Saúde Mental; Multiprofissional em Saúde Coletiva; Uniprofissional em Enfermagem Obstétrica; Uniprofissional em Clínica Integrada de Adultos, e Uniprofissional em Medicina Veterinária.

Todo o processo seletivo é disponibilizado no link: https://ulbra-to.br/residencias-saude/. Demais dúvidas e esclarecimentos devem ser sanados pelo telefone: 63 3219-8029.

Coreme

Já a Comissão de Residência Médica do Sistema Integrado Saúde Escola do SUS (Coreme/SISE-SUS) está diretamente ligada à Fesp, sediada na própria Fundação e é responsável pelo Edital Coreme/SISE-SUS 001/2022 que oferta 21 vagas, sendo 20 para o Programa de Residência em Medicina da Família e Comunidade e uma vaga para o Programa de Residência em Oftalmologia. Para participar é preciso ter concluído o curso de graduação plena em Medicina, em instituições credenciadas pelo Ministério da Educação (MEC) e ter situação regularizada junto ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Tocantins (CRM-TO). Os candidatos graduados no exterior, deverão apresentar diploma revalidado por Universidade Pública brasileira, registro no CRM-TO e atendimento ao disposto na Resolução N° 1.832/2008, de 25/02/2008, do Conselho Federal de Medicina (CFM).

Confira o cronograma completo.

Todo o processo seletivo é disponibilizado no link: https://fesp.palmas.to.gov.br/processo-seletivo. Demais dúvidas e esclarecimentos devem ser sanados pelo telefone: 63 3212-7905 / 3212-7906.