Feira Segura será realizada neste sábado em Gurupi com apoio da Prefeitura

A população gurupiense terá neste próximo sábado (27), mais uma opção segura para comprar hortaliças, frutas e verduras fresquinhas com segurança, qualidade e higiene. O projeto “Feira Segura”, realizado pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins-FAET, segue os protocolos de prevenção ao novo Coronavírus. A feira será realizada na Avenida Piauí entre as Ruas 02 e 03, ao lado da Praça Francisco Henrique de Santana, a partir das 07 horas.

O evento conta com apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural-SENAR, do Sindicato Rural de Gurupi e da Prefeitura de Gurupi, por meio da Diretoria de Agricultura do município. O projeto foi iniciado em 2020 com o objetivo de garantir à população o abastecimento de alimentos com segurança, a partir do momento que todos começaram a enfrentar uma situação delicada em termos de saúde pública, por conta da pandemia do novo Coronavírus.

O engenheiro agrônomo da Diretoria de Agricultura, Fabiano Cordeiro, comentou sobre o apoio da prefeitura ao evento. “A Prefeitura está oferecendo o local, que é o centro de convenções Mauro Cunha, para uma oficina aos pequenos produtores, e o espaço para realização da feira na Avenida Piauí, além da disponibilidade da equipe da diretoria de agricultura e a mobilização dos pequenos produtores para a realização da feira”, explicou.

Ainda segundo Fabiano Cordeiro, devem participar entre 20 a 30 pequenos produtores locais na Feira Segura.

O projeto

A “Feira Segura” objetiva apoiar especialmente os pequenos produtores na organização e realização de um novo formato de feiras para comercialização de produtos alimentícios nos sistemas Convencional e Drive Thru, garantindo à população o abastecimento de alimentos e segurança na prevenção do Novo Coronavírus.

O fluxo de pessoas é controlado, garantindo assim que não haja aglomeração. Os produtos da feira, trazidos direto do campo, são higienizados e embalados em sacos plásticos transparentes, e expostos em barracas padronizadas que por serem mais altas permite maior visibilidade por parte dos consumidores.