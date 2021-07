A Feira do Produtor Rural, que é realizada todas às quartas-feiras no centro de comercialização da antiga rodoviária, foi criada em 2015 com o objetivo de melhorar as condições de comercialização e compra das mercadorias ofertadas pelos produtores rurais da agricultura familiar. Nesta quarta-feira, 30, foi comemorado os 6 anos de criação da feira.

O Secretário de Produção do Município, Alcides Serpa, falou sobre o quão importante é dar incentivo aos pequenos produtores. “No período de 2015, quando estava no cargo de Secretário da Agricultura de Porto Nacional, já pensava em alternativas para trazer melhorias para os produtores. A produtora Neusirene Gomes, me procurou com a ideia de criação de uma feira que pudesse ampliar e melhorar as vendas dos pequenos e médios produtores, e também os custos para o consumidor, que conseguiria comprar por valores mais acessíveis”, declarou.

A FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE PORTO NACIONAL COMPLETA 6 ANOS

De acordo com Alcides Serpa, a feira começou de forma tímida, e surpreendeu positivamente ao longo dos anos, dando oportunidade de crescimento aos produtores cadastrados. “Nós entendemos que foi um avanço para a agricultura familiar, e de grande interesse inclusive da sociedade. E o mais importante, são produtos orgânicos, não são produtos industrializados, nem provenientes de atravessadores, são adquiridos do próprio produtor.

Neusirene Gomes, Coordenadora da Feira dos Produtores, falou sobre como a ideia da feira surgiu, e da satisfação em ver o êxito dos produtores. “Fiz um projeto, na época em que seu Alcides Serpa, era o Secretário da Agricultura. Eu o procurei e ele deu o apoio para a gente iniciar a feira. É gratificante, ver que são 46 pessoas que tiram o seu sustento daqui, tem uns que fazem a feira aqui e fazem a feira de domingo. Grande parte dos produtores tiram o sustento deles daqui de dentro da feira, isso é gratificante demais”, frisou.

Segundo Neusirene Gomes, sempre que solicitam apoio, a Prefeitura Municipal de Porto Nacional dá suporte. “É uma parceria, um projeto de nós agricultores, mas a gente precisa do apoio do município, e sempre que buscamos temos”, afirmou.

Marilene Fernandes, que integra a Coordenação da Feira dos Produtores, externou sua felicidade na ocasião. “Graças a Deus a feira teve sucesso, ela tem tido êxito. Estamos à disposição de todos aqueles que querem participar e vir somar conosco”, declarou.

Ao fim das comemorações, As Coordenadoras, Neuzirene Gomes e Marilene Fernandes, entregaram um ofício ao Chefe de Gabinete do Município, Marcos Geovane, que representou o Prefeito, Ronivon Maciel, na ocasião. Solicitando que seja colocada uma tela de proteção contra pombos na cobertura da Feira do Produtor. Essa medida tem como objetivo melhorar a qualidade dos serviços ali oferecidos.

