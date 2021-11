Feira da Economia Solidária expõe produtos de 25 beneficiários a partir até domingo, 07

“Resumo tudo em gratidão!” Essa é a afirmação da empreendedora Liliani Bernaldo Costa, que é uma das expositoras da Feira da Economia Solidária, que acontece em Palmas desta sexta-feira, 05, até o próximo domingo, 07, na Feira da 304 Sul, das 16 às 22 horas. A Feira faz parte do Projeto Desenvolve Palmas, realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem), em parceria com o Ministério do Trabalho e tem o objetivo de fortalecer e fomentar a economia solidária e empreendimentos coletivos na Capital.

Liliani conta que bem no início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) estava precisando de um novo trabalho para reforçar a renda familiar, quando ficou sabendo do projeto. “Procurei a Secretaria e por conta da pandemia, acreditei que não seria possível ser atendida rapidamente. Mas poucos dias depois recebi uma ligação, pra retornar a Sedem, quando fui orientada a formar meu grupo. Na sequência recebemos quatro máquinas de costura, com as quais produzimos nossos materiais”, disse.

Moradora do Bairro Moradora do Sol, em Taquaralto, Liliani Bernaldo é mãe de dois filhos e além da costura, também é prestadora de serviços para um hospital, em Palmas. “Hoje, além da prestação de serviços, e das costuras do projeto, também aceito trabalhos particulares, o que ajuda a reforçar a renda de minha família”, afirma.

A coordenadora do Desenvolve Palmas, Soraya Campos Bárbara, explica que o Projeto atende 25 empreendimentos, que são beneficiados com doação de equipamentos, ofertas de cursos e capacitações e que visa geração de emprego e renda para as famílias atendidas.

“Atualmente atendemos 25 empreendimentos, que beneficiam cerca de 90 famílias. São empreendedores em diversas áreas, a exemplo de confecção, artesanato, apicultura, piscicultura, alimentação, dentre outros”, explica a coordenadora.

Ela diz também que no período da pandemia o acompanhamento dos beneficiários foi realizado remotamente. “Nossa preocupação era que alguém desistisse, mas graças a Deus isso não aconteceu”, comemora.

Sobre o projeto de Liliani, Soraya classifica como um caso de sucesso. “O trabalho de Liliani é um dos casos que sempre temos satisfação de apresentar, porque ajudou a ela e mais duas mulheres a terem sua própria renda. Iniciou durante a pandemia e segue firme; inclusive uma das produções desse período foi a de máscaras de proteção”, falou.

Música

Além das barracas dos expositores, a Feira da Economia Solidária contará com apresentações artísticas. O cantor Dorivã – Passarim do Jalapão considera a feira um evento muito importante e simbólico dessa retomada econômica, no momento em que Palmas começa a sair da crise sanitária da Covid-19.

“Depois deste período creio que todo mundo já estava ansioso para voltar a trabalhar. E assim como os artesãos, nós artistas fazemos parte dessa economia produtiva e também queríamos voltar ao trabalho. Esta feira é muito importante para os expositores e este palco muito importante pra mim; porque eu faço música local, com identidade regional e é uma oportunidade de também expor meu trabalho nessa feira linda”, comentou.