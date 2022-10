FCP e Semed oferecem minicursos para alunos das escolas municipais de Palmas

Com o objetivo de promover formação audiovisual aos estudantes da rede municipal de ensino, a Fundação Cultural de Palmas (FCP) em parceria com a Secretaria Municipal da Educação (Semed) apresenta o Circuito de Minicursos Você Na Tela 2022. No total, sete escolas receberão os seguintes cursos: Produção de cinema Estudantil em Sala de Aula; Escrita de Roteiro; Direção de Fotografia; Preparação para atores; Captação de Som e Edição para Cinema e TV; e Montagem para curta-metragem. Os critérios de seleção das escolas foram norteados pela Semed a partir da necessidade de ampliação da produção e a presença de um professor com conhecimento iniciante em audiovisual. Os minicursos são destinados aos alunos a partir de 12 anos e aos professores da educação básica. O objetivo é ensinar a fazer vídeo como recurso pedagógico e educacional, além de incentivar a participação dos jovens no VII Festival de Cinema Estudantil Você na Tela. As oficinas serão ministradas pelo núcleo técnico da Fundação Cultural de Palmas, composta por: Marcos Aba, Denis Kissner, Elisângela Dantas, Diego Brito, Stefânia de Almeida Royo Mota, Daniel de Carvalho Mangaba, Arabelle Hadife e Francisco Lustosa de Souza. Agenda das escolas que receberão os cursos 03/10

Às14H – Produção De Cinema Estudantil Em Sala De Aula

Local: ETI Padre Josimo 04/10

Às 9H – Edição e Captação de Som

Local: ETI Luiz Nunes de Oliveira Às 14H – Preparação De Atores Para Cinema E Tv

Local: ETI Sueli Reche 06/10

Às 8H30 – Preparação De Atores Para Cinema E Tv

Local: ETI Almirante Tamandaré Às 14H – Edição E Montagem

Local: ETI Vinicius de Moraes 07/10

Às 9H – Direção Audiovisual

Local: ETI Henrique Talone Às 14H – Captação De Som

Local: ETI Eurídice de Mello 10/10

Às 14h – Edição E Montagem

Local: ETI Daniel Batista Você na Tela O Festival de Cinema Estudantil Você na Tela tem a finalidade de promover o protagonismo infantojuvenil e estimular a inserção de crianças, jovens estudantes e universitários no processo de criação, produção e apreciação da linguagem cinematográfica. Em 2022, chega a sua sétima edição. Minicurso Duração Descrição da Oficina Produção de cinema Estudantil em Sala de Aula 3 aulas de 50 minutos – Aprender a fazer produção e direção de vídeo estudantil de forma simples e pedagógica para trabalhar com seus alunos Escrita de Roteiro 2 aulas de 50 minutos – Entender a diferença entre documentário e ficção – Elaborar as etapas que antecedem a realização de um roteiro, como a sinopse e o argumento – Desenvolver as quatro etapas de um roteiro para a televisão: introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão – Criar personagens ficcionais ou sociais – Respeitar o desenvolvimento da história nos três tratamentos de um roteiro de ficção Direção de Fotografia 2 aulas de 50 minutos – O papel da fotografia nas produções de vídeo para TV e Cinema – Entender sobre os movimentos de câmera e os enquadramentos no cinema e na TV Preparação de Atores para cinema e TV 2 aulas de 50 minutos – Aplicar o papel da ação e do pensamento dentro de uma cena com exercícios práticos. Edição e montagem 2 aulas de 50 minutos – Explicar o processo de montagem e edição, ordenar e ajustar os planos de um filme ou outro produto audiovisual a fim de alcançar o resultado desejado – seja em termos narrativos, informativos, dramáticos, visuais, experimentais, etc. Direção audiovisual 3 aulas de 50 minutos – Orientação básica sobre o conhecimento de como produzir e dirigir conteúdos audiovisuais. – Serão abordados os fundamentos da linguagem cinematográfica, equipamentos, padrão de filmagem e edição documental, fotos, censores, iluminação, planos, enquadramentos e distância. Captação de som 2 aulas de 50 minutos – Aplicar técnicas de captação de som direto. – Técnicas para a gravação em ambientes abertos e o papel do som direto no cinema e audiovisual. Texto: Redação FCP Edição: Secom Palmas