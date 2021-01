Farsante se passa por integrante da equipe da deputada Dulce para aplicar golpes

…

A deputada federal Dulce Miranda alertou, através de nota encaminhada à imprensa, que um criminoso está se passando por integrante de sua equipe para aplicar golpes. Um dos números utilizados pelo golpista é o (61) 998004108.

Na tarde desta terça-feira, 12, de acordo com a assessoria da parlamentar, várias pessoas relataram o episódio aos gabinetes de Palmas e Brasília.

A nota explica que o farsante se apresenta como membro de seu gabinete para a confirmação de presença em um evento, “confirma o nome do dono do telefone, fala do convite, em seguida envia um código via-MS que seria, em tese o da confirmação para o evento.

Dulce Miranda pediu que ligações telefônicas recebidas para a confirmação no suposto evento sejam ignoradas e afirmou que “medidas legais já estão sendo tomadas”.

Confira a nota na íntegra:

Nota à imprensa – deputada federal Dulce Miranda

A deputada federal Dulce Miranda pede que qualquer pessoa ao receber uma ligação telefônica dizendo ser do gabinete da Parlamentar, para a confirmação de presença em um evento, ignorar a referida ligação por se tratar de um golpe.

Na tarde desta terça-feira, 12, várias pessoas relataram o episódio aos gabinetes de Palmas e Brasília. O farsante apresenta-se como da equipe, confirma o nome do dono do telefone, fala do convite, em seguida envia um código via-MS que seria, em tese o da confirmação para o evento. Um dos números do golpista é 61.998004108. Cabe lembrar que as medidas legais já estão sendo tomadas.

T1 Notícias