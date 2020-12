Famílias atendidas pelo CRAS da Arno 43 recebem doações da Campanha Solidária da Fapto

Duzentas famílias atendidas no Cras Arno 43 (407) Norte receberam cestas de alimentos e kit’s com produtos de limpeza entregues nesta quinta, 17, pela equipe da Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins (Fapto). Os alimentos e os materiais foram arrecadados pela entidade por meio da Campanha Solidária realizada pela própria equipe de colaboradores da fundação.

Todos os alimentos arrecadados pela Fapto, de 30 de outubro até 10 de dezembro deste ano, foram doados para 200 famílias atendidas no local. A cesta básica contém alimentos não perecíveis como: arroz, feijão, café em pó, farinha, sardinha enlatada, biscoitos doces e salgados, milho e ervilha em conserva, fubá, leite em pó, macarrão, sal, entre outros.

A gestante Paula Jaqueline, grávida de seu segundo filho, foi uma das primeiras a levar os alimentos e produtos de limpeza para casa disse que a doação veio em boa hora, pois não está trabalhando, que apenas o seu marido está empregado e as despesas da casa aumentaram muito este ano. “Neste momento tão difícil que estamos passando, receber estes alimentos me traz alegria. Volto para casa com o sentimento de gratidão”, relatou ela.

“Esse ato dos colaboradores da Fapto de pensar no próximo, de buscar uma forma de ajudar levando alimentos para muitas famílias nos emociona e nos faz acreditar em dias melhores”, destacou a secretária municipal de Desenvolvimento Social (Sedes), Simone Sandri.

Estavam presentes na entrega a diretora executiva da Fapto, Fernanda Fernandes juntamente com parte da equipe da Fundação e servidores do Cras.