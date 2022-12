FAET/Senar capacita mais de 4.500 pessoas com treinamentos no Tocantins

Em 2022, o time do Sistema FAET/Senar bateu um bolão em qualificação. Só na área de Formação Profissional Rural, o sistema levou conhecimento para mais de 4.500 pessoas em todo o estado, um crescimento de cerca de 40% em relação ao ano anterior.

Os treinamentos abrangeram várias linhas de ação como a agricultura, agroindústria, atividades de apoio agrosilvopastoril e pecuária. As maiores demandas foram na área de mecanização agrícola e pecuária, que juntas, foram as temáticas contempladas em quase 200 cursos.

O Diretor de Educação, Luiz Claúdio Faria, explicou o porquê da busca expressiva nessas áreas. Segundo ele, a produção de grãos cresceu mais de 10% em todo estado, bem como o rebanho tocantinense que cresceu em torno de 7% nos últimos anos, isso fez com que os produtores do estado buscassem por mais qualificação.

“Produzir com eficiência só é possível através do emprego de tecnologia e com profissionais capacitados para aplicá-las no campo”, disse Cláudio.