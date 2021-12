Fábio Vaz é oficializado secretário da Educação, Juventude e Esportes e Edinho Fernandes assume secretaria executiva

O governador interino do Tocantins, Wanderlei Barbosa, conduziu nessa terça-feira, 28, Fábio Pereira Vaz ao cargo de secretário de Estado da Educação, Juventude e Esportes. Ele, que estava respondendo pela pasta desde o dia 23 de novembro, quando havia sido nomeado secretário executivo, agora passa a comandar a secretaria oficialmente.

Para o cargo de secretário executivo, foi nomeado o ex-presidente da Agência Tocantinense de Saneamento (ATS), Edinho Fernandes. As nomeações de ambos foram publicadas no Diário Oficial do Estado dessa terça-feira, 28.

“Esses pouco mais de 30 dias respondendo pela Seduc, como secretário executivo, foram primordiais para que pudéssemos nos familiarizar com a amplitude, a abrangência e os desafios que a pasta representa, mas também trouxeram perspectivas muito positivas de como podemos trabalhar para promover a melhor educação possível para nossas crianças e jovens”, apontou Fábio Vaz.

O secretário também enfatizou conquistas relevantes alcançadas neste período, como o pagamento de progressões e datas-base aos servidores e a ampliação do diálogo com as entidades representativas, como alicerce para um novo tempo na educação estadual. “Estou certo de que criamos um ambiente propício para seguirmos avançando, a começar pela retomada das aulas presenciais na rede estadual em fevereiro, e me sinto honrado pela confiança que o governador Wanderlei Barbosa demonstra ao me conduzir a esta missão tão valorosa”, enfatizou.

Perfis

Secretário

Fábio Pereira Vaz é Mestre em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade Federal do Tocantins (UFT) e Licenciado em Letras pelo Centro Universitário Luterano de Palmas (CEULP/ULBRA). Professor efetivo da Rede Estadual de Educação, Fábio foi eleito para o primeiro mandato de vereador do município de Palmeirópolis (2005/2008), sendo reeleito ao mandato subsequente (2009/2012). Em 2012 venceu as Eleições Municipais para o cargo de prefeito de Palmeirópolis, mandato 2013/2016, sendo reeleito posteriormente para o mandato 2017/2020.

Secretário Executivo

Eder Martins Fernandes (Edinho Fernandes) tem 39 anos, de Figueirópolis-TO, é servidor do quadro efetivo (professor) da Secretaria de Educação do Tocantins desde julho de 2011. Graduado em Educação Física pela Faculdade UnirG, tem MBA em Administração Pública & Gerência de Cidades e MBA em Gestão do Esporte. Entre outros cargos, foi secretário de Desenvolvimento Social de Gurupi e presidente da Agência Tocantinense de Saneamento (ATS). É 1º suplente de Deputado Estadual, em 2018 obteve 8.328 votos.