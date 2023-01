Exposição ‘Jardins do Tocantins’ já está aberta para visitação no Espaço Cultural

Com pinturas que enaltecem a beleza natural do Estado, a exposição ‘Jardins do Tocantins’, de Júlia D´Paula, já pode ser visitada pelo público na Galeria Municipal de Artes do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho. As obras ficarão em exibição até o dia 3 de fevereiro, podendo ser visitadas das 8 às 19 horas.

A exposição consiste de vinte e quatro obras produzidas em telas de tecido, peças de MDF e papel canson. Elas retratam as belezas naturais do Tocantins, onde Júlia nasceu e cresceu.

Com apenas 14 anos, a artista já transita entre várias técnicas e ficou feliz em expor seus trabalhos na Galeria Municipal de Artes “Estou muito feliz com essa exposição, porque pessoas que não são do meu meio de convivência estão vendo as minhas obras, pessoas novas estão conhecendo o meu trabalho. Quero transmitir, através dos meu quadros, o quanto o nosso Estado é lindo nos detalhes. Às vezes, por conta do cotidiano. a gente não enxerga isso”, disse Júlia.

Esta é sua quarta mostra individual, a mesma que será apresentada aos franceses em outubro deste ano, no Salão Internacional de Arte Contemporânea Le Carrousel du Louvre, em Paris. A jovem artista foi aluna do curso de artes do Centro de Criatividade da Fundação Cultural de Palmas (FCP). Em 2021 venceu, na categoria infantojuvenil, o V Salão Palmense de Novos Artistas, projeto promovido pela FCP.

Abertura

Na abertura da exposição, os visitantes também puderam contemplar as apresentações dos músicos Genésio Tocantins, Dorivã, Diomar e Badinho Araújo. Estiveram presentes Wanderlei Barbosa, governador do Estado do Tocantins; Laurez Moreira, vice-governador do Estado do Tocantins e Ivonete Motta, secretária municipal da Comunicação, que representava a prefeita Cinthia Ribeiro.

O presidente da Fundação Cultural de Palmas (FCP), Giovanni Assis, aproveitou o momento para falar sobre o espaço que os artistas têm na FCP. “O nosso papel, enquanto Fundação Cultural, é descobrir e incentivar novos talentos. Independente de onde esse artista vai chegar, queremos sempre que ele chegue muito longe. A Júlia já agrega em si muita coisa boa, para além do seu talento. Ela tem uma capacidade impressionante de transitar em várias características de traços, em muitas técnicas diferentes, o que dá a ela um mundo de oportunidade” disse Giovanni.

O jornalista Tião Pinheiro, que fez a curadoria da exposição, ainda ressaltou a importância do apoio da gestão aos artistas. “É muito bom que haja esse ambiente favorável na gestão pública para o incentivo da arte. Esse tipo de postura da Fundação Cultura é muito necessária.”, afirma.

Empresária no ramo da comunicação, Fátima Fernandes esteve presente no evento e exaltou o talento da artista. “Júlia é uma promessa grande para o nosso Tocantins. Uma menina de 14 anos, com esses traços e obras de alto nível, é impressionante. Tenho certeza que vamos ouvir falar muito o nome dela por esse país afora”, afirma.