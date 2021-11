Exposição ‘História Fotográfica de Natividade – Contada por vários olhos’ está aberta para visitação

A exposição ‘História Fotográfica de Natividade – Contada por vários olhos’ é resultado de oficinas realizadas e que levaram conhecimento fotográfico para os moradores de Natividade, possibilitando que a população local registrasse a própria cultura. As imagens estão expostas no Salão de Exposição da Fundação Cultural de Palmas (FCP), localizado no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho e abertas para visitação a partir desta quinta-feira, 04, das 08 às 19 horas.

Composta por 20 imagens, 20 fotolivros e 2 mil cartões postais, a exposição surgiu de uma proposta inovadora que incentiva a fotografia de locais históricos da cidade de Natividade, através de um dos aparelhos mais acessíveis da atualidade, o celular. A população participou de oficinas educativas, realizadas por Manoel Junior, fotógrafo criador do projeto.

“Os alunos estão muito contentes com o resultado. Se dedicaram e se esforçaram muito para aprender a fotografar da melhor forma possível com o celular. Hoje podemos ver na exposição o resultado dos seus olhares diferenciados sobre a cidade em que vivem”, afirmou Manoel Junior.

Em 1987 a cidade foi reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) como patrimônio cultural e também como uma das sétimas maravilhas turísticas do Brasil. A cidade é dividida em três zonas de usos específicos: Zona de Proteção Histórica, Zona de Proteção Ambiental e Zona de Expansão, o conjunto arquitetônico é formado por ruas estreitas de casarões e igrejas.

O projeto foi contemplado pelo Edital da Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa do Estado do Tocantins, através da Lei Aldir Blanc do Governo Federal.