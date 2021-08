Expoente do Acelera 21, Otimus Engenheiros Associados promove Café com Empresários na sede da Acipa

Pela primeira vez, Café com Empresários ocorreu na Acipa. A edição especial foi realizada na sexta-feira, 06, e fez referência ao programa de mentoria Acelera 21, colocando em destaque a empresa Otimus Engenheiros Associados, que participou da primeira turma da mentoria e obteve excelente rendimento.

Para o presidente, Joseph Madeira, a empresa Otimus tem atuado como vitrine do programa de mentoria. “Estes empresários aproveitaram tudo o que o Acelera 21 ofereceu e por isso são grandes expoentes dessa ação. Os resultados são visíveis e me orgulha, tanto como presidente da Acipa quanto como mentor, possibilitar essa contribuição”, compartilha.

No Café – Durante o evento, os anfitriões destacaram a força das conexões geradas a partir das ações da Acipa, com atenção para o Café com Empresários. O engenheiro Pedro Henrique Ramalho registra que “os ganhos que você pode ter com o network e a troca de experiências proporcionadas pelo Café da Acipa são imensuráveis. Daqui podem sair novos negócios e soluções que, dentro da sua empresa, você não conseguiu vislumbrar”.

Acelera 21 – Sócio e também engenheiro, José Heluandir comenta que a participação na mentoria foi a primeira etapa de um processo valoroso para a empresa. “Representar nossa empresa junto da associação é uma honra. Apresentar a Otimus para empresários consolidados no mercado nos dá a certeza de que estamos no caminho certo depois de ter passado pelo Acelera 21, que foi perfeito para a gente”, considera. As inscrições para a segunda turma da mentoria seguem abertas até o dia 15/08.