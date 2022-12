“Exerçam com competência, sabedoria e responsabilidade os mandatos outorgados pelo povo tocantinense”, diz presidente do TRE-TO

A Corte Eleitoral do Tocantins diplomou, nesta sexta-feira (16/12), 37 candidatos eleitos no estado aos cargos de deputado estadual, deputado federal, senador (e 2 suplentes), governador e vice. A sessão solene ocorreu no auditório do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), às 16 horas.

A diplomação é o ato jurídico que marca o encerramento do processo eleitoral, habilitando as candidatas e candidatos eleitos a tomarem posse e darem início ao mandato eletivo. Durante a sessão solene, os candidatos receberam o diploma das mãos dos juízes membros do TRE-TO, tendo em vista a proclamação dos resultados das Eleições Gerais de 2 de outubro de 2022. No documento recebido, consta o partido ou federação do candidato eleito, assim como o número de votos recebidos no pleito, conforme Ata Geral das Eleições.

Aos diplomados, o presidente do TRE-TO, desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, registrou seus cumprimentos pelo êxito nas eleições e desejo sucesso aos mandatos que irão se iniciar em 2023. “Faço votos de que exerçam com competência, sabedoria e responsabilidade os mandatos outorgados pelo povo tocantinense, de modo a engrandecer o nosso Estado e fazer feliz o nosso povo”, disse.

Na oportunidade, o presidente ainda destacou o trabalho de todos os magistrados e colaboradores da Justiça Eleitoral do Tocantins e afirmou que, apesar dos desafios enfrentados, o Tribunal cumpriu a missão de garantir a legitimidade do processo eleitoral para o fortalecimento da democracia. “Da preparação logística das eleições, planejada há dois anos, até o julgamento da prestação de contas dos eleitos – etapa que antecedeu a diplomação – atuamos com máximo empenho, compromisso e zelo para bem atender aos partidos políticos, federações, candidatos, advogados e, principalmente, o eleitor”, complementou.

Dispositivo de Honra

O dispositivo de honra da sessão solene foi composto pelo Pleno do TRE-TO, constituído pelo presidente, desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, a vice-presidente e corregedora em substituição, desembargadora Jacqueline Adorno; o procurador regional Eleitoral, Doutor João Gustavo de Almeida Seixas; a ouvidora regional Eleitoral, juíza Ana Paula Brandão Brasil; os juízes membros do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, José Maria Lima, Gabriel Brum Teixeira, Delícia Feitosa Ferreira Sudbrack e Rodrigo de Meneses dos Santos; e diretor-geral do TRE-TO e secretário da Sessão, José Machado dos Santos; além das seguintes autoridades: governador do Estado, Wanderlei Barbosa; presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Antônio Andrade; vice-Corregedora e vice-Presidente eleita do Tribunal de Justiça do Tocantins, desembargadora Ângela Prudente; e presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Tocantins, Gedeon Pitaluga Júnior.

Assista aqui a solenidade de diplomação, transmitida ao vivo pelo canal da Justiça Eleitoral do Tocantins no YouTube.

Acesse a galeria de fotos do evento.

Diplomados

Cargo: Deputada e Deputado Estadual

– Yhgor Leonardo Castro Leite;

– Janad Marques de Freitas Valcari

– Antônio Jair de Abreu Farias;

– Jorge Frederico;

– Amélio Cayres de Almeida;

– Nilton Bandeira Franco;

– Cleiton Cardoso de Almeida; e

– Vilmar Alves de Oliveira.

– Olyntho Garcia de Oliveira Neto;

– Fabion Gomes de Sousa;

– Vandelúcia Monteiro de Castro;

– Valdemar Rodrigues Lima Júnior;

– Ivory de Lira Aguiar Cunha;

– Luciano Pereira de Oliveira;

– Eduardo Bonagura;

– Eduardo Malheiro Ribeiro Fortes.

– Eduardo Mantoan;

– Marcus Marcelo de Barros Araújo;

– José Luiz Pereira Júnior;

– Cláudia Telles de Menezes Pires Martins Lélis;

– Moisemar Alves Marinho;

– Wiston Gomes Dias;

– Gutierres Borges Torquato; e

– Aldair da Costa Sousa.

Cargo: Deputada e Deputado Federal

– Antônio Poincaré Andrade Filho;

– Vicente Alves de Oliveira Júnior;

– José Alexandre Domingues Guimarães;

– Carlos Henrique Amorim;

– Ricardo Ayres de Carvalho;

– Filipe Martins dos Santos;

– Eli Dias Borges;

– Lázaro Botelho Martins.

Cargo: Senadora

Maria Auxiliadora Seabra Rezende

Suplentes: Lucineide Parizi Freitas e Maurício Buffon

Cargo: Governador

Wanderlei Barbosa Castro

Cargo: Vice-governador

Laurez da Rocha Moreira