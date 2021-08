Ex-deputado estadual, Izidório Oliveira morre por complicações causadas pela covid-19

…

O ex-deputado estadual, Izidório Oliveira, faleceu nesta quarta-feira, 18, em decorrência de complicações causadas pela covid-19. Diagnosticado com a covid no dia 3 de agosto, o ex-deputado estava internado na cidade de Uberlândia – MG.

Nota de pesar pelo falecimento de Izidório Oliveira

Com tristeza, recebi a notícia do falecimento do ex-deputado federal e ex-deputado estadual Izidorio Oliveira, ocorrido nesta quarta-feira, 18, em decorrência de complicações causadas pela covid-19.

Pelo Tocantins, Izidorio Oliveira foi deputado estadual por dois mandatos e deputado federal, sempre trabalhando pelo crescimento e desenvolvimento do Estado e bem estar dos tocantinenses.

Neste momento de dor, em oração clamo para que o Espírito Santo de Deus conceda o consolo, que somente Ele pode dar, à seus familiares e amigos. A todos, meus sinceros sentimentos.

Mauro Carlesse

Governador do Estado do Tocantins

Ao tomar conhecimento do falecimento de Izidório Oliveira, ex-deputado constituinte do Tocantins, ex-prefeito de Dianópolis por duas vez e suplente de deputado federal, me vem à memória a convivência com um dos políticos mais combativos e sinceros que conheci. Mas de fácil interlocução e de uma honradez ímpar. Izidório contribuiu muito com nosso Estado nos primeiros anos de sua implantação.

Que sua alma descanse em paz e Deus conforte o coração de seus familiares e amigos.

Senador Eduardo Gomes

Líder do Governo no Congresso Nacional

Infelizmente, tomei conhecimento, na noite desta quarta-feira, 18 de agosto, do falecimento do ex-deputado estadual Constituinte, ex-deputado federal, ex-prefeito de Dianópolis e ex-secretário estadual Izidório de Oliveira, 75 anos.

Izidório é um dos políticos que ajudou na consolidação do Tocantins. Ele morreu em Uberlândia (MG), após ser transferido em UTI aérea de Palmas.

Tive alguns contatos pessoais com Izidório, que sempre foi muito cordial e republicano no trato. O Tocantins perde um dos grandes homens públicos.

Neste momento de profunda dor de familiares e amigos, expresso meus mais sinceros votos de força a todos.

Ronaldo Dimas

Presidente estadual do Podemos