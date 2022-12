Evento Mulheres das Águas destaca o papel da mulher na gestão dos recursos hídricos

Por Cleide Veloso

O evento Mulheres das Águas – Plantando Águas promovido pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves (CBHMA) e Governo do Tocantins, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), reuniu mais de 300 mulheres, entre prefeitas, secretárias do meio ambiente, técnicas municipais, ambientalistas, usuárias de águas, representantes do poder público e privado, membros do Comitê e formadoras de opinião, que destacaram a preocupação e apontaram formas de trabalhar a preservação dos mananciais do entorno da bacia.

No segundo dia do encontro, nesta quarta-feira, 30, o evento ofereceu uma ampla programação voltada ao empoderamento da mulher representante do poder público, da sociedade civil organizada e usuárias de água. As participantes prestigiaram palestras, apresentação de vídeo, roda de conversa, dinâmica de grupo, prática de plantio de sementes e receberam a certificação da capacitação realizada.

Na palestra ‘O Papel das Mulheres no meio ambiente e na gestão das águas’, a inspetora de Recursos Ambientais, Fernanda Tainã Castro, abordou o direito da mulher de poder escolher e se fazer presente onde quiser e na sequência apresentou um vídeo. Em seguida, com a palestra ‘Mineração e Comunidade’, Erica Barbosa, coordenadora de Relacionamento e Comunidades da Aura Mineração, mostrou como é importante valorizar as competências e trabalhar a autoestima pessoal.

Logo após, foi promovida uma roda de conversa e a dinâmica de grupo, que resultou na elaboração e apresentação de propostas das participantes para empreendimentos e investimentos, com foco na preservação do meio ambiente, recuperação de áreas degradadas e produção de água.

As mulheres demonstraram ainda nesse encontro, sua habilidade com o plantio de sementes de espécies do Cerrado, no viveiro do Centro de Recuperação de Área Degradada (CRAD) de Natividade, instalado no Colégio Agropecuário do município.

Na avaliação do presidente do CBHMA, Mário Sena, “os grupos apresentaram propostas pertinentes, como a criação de Unidade de Conservação; a limpeza e conservação das margens de rio, para incentivo ao ecoturismo; a preservação com plantio de espécies do Cerrado; entre outros; e são propostas que podem se tornar projetos locais, junto aos seus respectivos comitês”, afirmou o presidente.

As alunas do ensino médio do Colégio Agropecuário de Natividade, Sandra Silva, Graciele e Kelry Jordana participam pela primeira vez da experiência de plantio no viveiro e consideram importante contribuir com a escola no trabalho de um projeto que favorece o meio ambiente.

Sandra Silva é moradora de Chapada da Natividade, esse é seu primeiro ano na unidade de ensino. A estudante reiterou que, “a experiência foi interessante, pois eu não conhecia o trabalho de um Comitê de Bacia, essa é a primeira vez, junto a outros colegas, que tive a oportunidade de plantar a semente de uma espécie do Cerrado e vou poder acompanhar desde a germinação ao desenvolvimento da muda”, contou a estudante.

A secretária de Meio Ambiente, Miyuki Hyashida disse estar impressionada, “foi um evento lindo, grandioso, que evidenciou a importância da inclusão da mulher, do seu envolvimento na gestão das águas do Estado e no trabalho dos Comitês. Recentemente foram pactuados recursos na COP 27 para investimento na preservação florestal e na resiliência do clima que se reflete nas águas do Estado”, reiterou a secretária da Semarh.

O diretor do Colégio Agropecuário de Natividade, Odair José, parabenizou as mulheres participantes e organizadoras do evento; os alunos e integrantes da unidade escolar pela atuação no encontro; o Comitê de Bacia pela iniciativa; a Semarh pelo auxílio técnico; e o apoio dos parceiros do evento Mulheres das Águas.

O diretor de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos da Semarh, Aldo Azevedo, destacou que “o evento do CBH Manuel Alves reiterou a força da parceria entre o Comitê Manuel Alves, o estado, o município e o setor privado. As atividades do evento fazem parte da agenda de capacitações dos Comitês, o plantio de sementes foi uma ação simbólica no viveiro do CRAD de Natividade, mas vale ressaltar que os CRADs já instalados no Estado possuem capacidade de produzir entre 200 a 300 mil mudas de espécies do Cerrado, a cada ciclo”, grifou o diretor.

Retrospecto

Na terça-feira, 29, abertura do evento, após os pronunciamentos das autoridades, as mulheres que obtiveram destaque nos trabalhos relacionados aos comitês foram homenageadas, entre as contempladas da Semarh, foram convidadas ao palco a secretária Miyuki Hyashida, a gerente de Gestão dos Recursos Hídricos, Gorete Cordeiro e a gerente de Educação Ambiental, Thais Marinho.

As mulheres participantes do primeiro dia, prestigiaram a palestra ‘Cuidados com as águas – sensibilidade feminina’ da gerente de Educação Ambiental da Semarh, Thaís Marinho, que enfatizou a habilidade da mulher enquanto usuária de águas, sua sensibilidade quanto à necessidade de preservar e na atuação em campo para recuperação de áreas.

Também foram prestigiadas as palestras ‘Mulheres Plantando Águas’ apresentada pelo Instituto Ibramar; ‘Uma alternativa para o reuso de água na aquaponia’ apresentada pelo Instituto Federal do Tocantins (IFTO) e a apresentação de um grupo de Sussa de Porto Alegre, dança tradicional. No encerramento do encontro, foram sorteadas agendas de parceiros e entregue a cada mulher o mimo de flores junto com o certificado de participação.

Bacia Manuel Alves

A Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves da Natividade localiza-se na região Sudeste do Estado e é composta pelos municípios de Almas, Chapada da Natividade, Conceição do Tocantins, Dianópolis, Natividade, Pindorama do Tocantins, Porto Alegre do Tocantins, Rio da Conceição, Santa Rosa do Tocantins, São Valério da Natividade e Taipas do Tocantins.

A bacia abriga o projeto de irrigação Manuel Alves, em Dianópolis, um dos principais polos de fruticultura do Estado.

Parceiros

O evento realizado pelo Comitê de Bacia Hidrográfico Manuel Alves e Governo do Tocantins, através da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), contou com o apoio do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), Consórcio Intermunicipal do Lago da UHE do Lajeado (CI-Lago), Instituto Ibramar, Prefeitura Municipal de Natividade, Terra Nova – Agropecuária, Casa do Produtor – produtos agropecuários, Agricultura S. EPP – Semeando a palavra de Deus, Auto Posto Potiguá, Aura – Almas, EngeGold – Mineração, Rancho 3 Irmãos, Mazoni’s – Assistência Veterinária e Reprodutiva (IATF), CIDS – Vale do Rio Manuel Alves, Arroba de Ouro – Leilões Natividade-To, EM – Expansão Móveis, eletro e Modas, Pescado Piracema e Colégio Agropecuário de Natividade – TO.