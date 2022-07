Evento gratuito em comemoração ao Dia do Evangélico reuniu milhares de pessoas em Porto Nacional

A prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, realizou nesta terça-feira, 12, evento comemorativo ao Dia do evangélico na cidade. A data comemorada no município, em cumprimento à Lei 1766/2003, foi criada pelo Vereador Helder Brito (In memoriam), e antecede as festividades do aniversário de 161 anos de emancipação política e 284 anos da história de Porto Nacional.

A programação que contou com café da manhã onde estiveram presentes o prefeito, Ronivon Maciel, pastores e líderes religiosos, carreata no período da tarde e apresentações musicais a noite, mobilizou membros de diversas denominações evangélicas portuenses e de municípios circunvizinhos.

A programação foi finalizada no Espaço Cultural Beira Rio (Antigo Kart), uma multidão de fiéis compareceu para acompanhar as programações que levaram todos os presentes à emoção e reflexão com o show do cantor, compositor, adorador e servo de Deus, Anderson Freire, uma das maiores vozes do meio gospel. Em 12 anos de carreira, Anderson ultrapassou fronteiras com seu talento cultuando ao Senhor. Quebrou recordes, ganhou Grammy, e segue abençoando vidas e tocando corações com suas canções.

O prefeito, Ronivon Maciel, disse em entrevista exclusiva: “Nosso trabalho é pautado no respeito, temos apoiado eventos e manifestações religiosas e culturais de todos os segmentos no nosso município, como hoje oferecendo toda a estrutura para a realização das comemorações do Dia do Evangélico. Para a nossa gestão é motivo de muita honra e alegria poder contar com o apoio da comunidade evangélica nas nossas ações”, pontuou.

O Presidente do Conselho de Ministros e Pastores de Porto Nacional – COMPAS, Wesley Bezerra, destacou a importância da celebração. “É um momento que temos para buscar a direção de Deus, de comunhão. Muito contente em ver que todo nosso planejamento resultou em um evento de sucesso, é uma benção”, finalizou.

“Meu coração está transbordando de felicidade, todos os shows foram uma benção, em especial a recepção ao talentosíssimo Anderson Freire, um fenômeno da música gospel que consegue fazer com que a gente se conecte com o Senhor de uma maneira ímpar. Saio hoje com meus propósitos renovados e fortalecidos, Porto Nacional está de parabéns pela valorização e respeito que tem com todos, independente de denominações”, ressaltou a estudante que congrega na igreja Assembléia de Deus, Laryssa Silva.

Por: Nadya Mayara

Secretaria Municipal de Comunicação