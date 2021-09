Estudantes da Rede Municipal de Araguaína vão participar dos Jogos da Integração

A Prefeitura de Araguaína informa que será realizado os Jogos da Integração dos alunos da Rede Municipal de Ensino. A primeira fase da competição está prevista para os próximos dias 28, 29 e 30 de setembro. Nove modalidades serão disputadas entre 300 estudantes de 47 escolas, do 1º ao 9º ano.

“O objetivo dos jogos é o desenvolvimento do espírito coletivo e desportivo. Seguindo todos os protocolos de saúde, as modalidades esportivas serão realizadas sem contato físico e vão promover a interação e estimular o trabalho de equipe, de todos os estudantes, inclusive dos alunos com deficiência, ” afirmou a secretária municipal de educação, Elizangela Moura.

O evento inicia no dia 28, às 8 horas, com a cerimônia de abertura, no Ginásio da Escola Municipal Casemiro Ferreira Soares, localizada no Setor Urbano. Além dos estudantes, conta com a presença dos diretores, professores e autoridades. Para a prática das atividades de forma segura, além da ausência de contato físico, não terá a presença do público na arquibancada.

Modalidades

Os estudantes vão competir em atividades que envolvem desde a prática de esportes a jogos desportivos que estimulam o raciocínio lógico. As modalidades dessa edição são: atletismo de 50 m e 100 m, arremesso de peso, salto em distância, badminton, tênis de mesa, boliche adaptado, chute ao golzinho e batida de pênalti, cubo mágico e dama. O último Jogos da Integração foi realizado em 2018 com o objetivo de desenvolver o intercâmbio esportivo e recreativo entre os estudantes.

Como funciona

As escolas inscreveram os alunos interessados em participar dos Jogos da Integração. Para chegar na disputa, eles tiveram um período de preparação e passaram pelos jogos de interclasse no dia 18 de junho. O evento foi dividido em duas fases, começando neste mês e encerrando em novembro. Em breve, a programação será divulgada pelo Município.