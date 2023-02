Estudantes da ETI Vinícius de Moraes participam do Poetinha Folia

A tarde para os alunos da Escola de Tempo Integral (ETI) Vinícius de Moraes, localizada na Arse 72 (706 Sul), teve ritmo de folia e comemoração poética carnavalesca realizada na unidade nesta quinta-feira, 16, com a culminância do projeto denominado Poetinha Folia. Os estudantes elaboraram apresentações variadas aliando a festividade popular aos registros acerca da vida e obra do patrono da escola, Marcus Vinícius da Cruz de Mello Moraes, poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor brasileiro.

O núcleo escolar elaborou um projeto conjunto e interdisciplinar que envolveu aproximadamente 200 estudantes do 5º ao 9º ano. No decorrer do projeto foram elaboradas placas contendo parte da obra do autor. O material destacou poemas e músicas escolhidas e foi afixado em cada uma das salas de aula.

O evento reuniu alunos, professores, técnicos e jurados para a apresentação dos blocos contendo a representatividade do material selecionado durante a pesquisa. Estudantes participaram de desfile de fantasia dentre outras atrações.

A coordenadora de Projetos, Izza Troncoso, falou da intenção de envolver os estudantes em pesquisa em relação as festividades culturais aliadas à riqueza que a obra do autor proporciona. Para ela, a ação rendeu um importante envolvimento por parte dos estudantes que puderam demonstrar com entusiasmo seus talentos durante as diversas fases do projeto.

Marina Soares, estudante do 9º ano, participou da equipe de organização do evento junto aos professores. Ela destacou o aprendizado trazido pelo trabalho no decorrer do Poetinha Folia. “Pudemos aprender muito estudando a obra que representa o nosso grande poeta”, relatou.

Tainá Silva, 9º ano, gostou muito da proposta da pesquisa. A estudante conta que participou da produção dos estandartes e incentivou colegas a também participarem do evento festivo.

Stefany Lima, 9º ano, falou dos desafios da pesquisa e dos preparativos para a apresentação. Com empolgação, falou das contribuições prestadas aos colegas desde a elaboração dos cartazes até a caracterização, maquiagens e fantasias. “Participar, ajudar e incentivar os colegas é muito gratificante”, pontuou.