Estelionatário é preso pela Polícia Militar em Palmas quando praticava golpe do pix falso

Na sexta-feira, 03, na cidade de Palmas, um homem de 33 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar quando praticava o crime de estelionato por meio do pix falso.

A PM recebeu informações a respeito de um indivíduo que havia efetuado diversos golpes ao comércio de Palmas, e que somente em um comércio o golpista causou prejuízo de aproximadamente R$ 1.000 (mil) reais, utilizando o famoso pix falso, em um supermercado localizado na Quadra 210 Sul.

No mesmo dia último dia, o suspeito realizou o crime novamente, adquirindo compras de carne e cerveja, totalizando a quantia de R$ 304,00 (trezentos e quatro) reais.

Após serem constatadas as fraudes pelo policiais militares no momento da entrega das compras, o autor de 33 anos foi detido e identificado. Ele assumiu a prática delituosa, sendo posteriormente apresentado na Central de Flagrantes da Policial Civil, juntamente com os produtos, onde foram tomadas todas as medidas legais pertinentes ao crime.

Na oportunidade a Polícia Militar orienta aos comerciantes a se precaverem, conferindo os dados da transação quando forem receber pagamentos via pix.

Revisão Textual: Luana Barros