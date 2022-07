Estão abertas as inscrições para o evento Trilhas do Cesamar

Estão abertas as inscrições para o Trilhas do Cesamar, que acontece no domingo, 24, no Parque Cesamar, com inicio às 07 horas, o evento. As inscrições podem ser feitas pelo formulário, clicando aqui, e também diretamente nas sedes da Fundação Municipal de Esportes (Fundesportes) ou da Juventude de Palmas (FJP), ambas situadas no Parque Cesamar.

A concentração para o evento será às 06 horas, na Fundação Municipal de Juventude, ao lado do estacionamento do Parque. Já a largada está prevista para às 07 horas da manhã, os atletas devem percorrer uma trilha de 07 quilômetros de extensão no interior do parque.

O presidente da FJP, Nélio Lopes, ressalta que a iniciativa visa promover o esporte para o público geral. “O evento é destinado aos trilheiros e aos que não fazem trilhas mas desejam conhecer um pouco mais desse esporte.”

Caso tenha dúvida ou deseja mais informações, basta ligar para um dos números, (63) 99124-1037 ou (63) 99236-6709. Fixo: (63) 3212-7213.

Texto: Francisco Barros / estagiário sob supervisão da Diretoria de Jornalismo da Secom