Estágio reúne militares que vão atuar em nova etapa do Programa Educacional Bombeiro Mirim

Palmas e Araguaína são as próximas cidades a receber as estruturas do Programa Educacional Bombeiro Mirim – PROEBOM. O avanço já tem o mês certo para acontecer, agosto, e com isso as equipes que vão atuar frente ao projeto já estão se preparando em estágio no 3º Batalhão de Bombeiros Militar sediado em Gurupi. O trabalho dura uma semana.

Bombeiros militares de Palmas pertencentes à Companhia Independente de Busca e Salvamento, da Diretoria de Ensino do CBMTO e do 2º Batalhão de Araguaína participam dessa capacitação. Durante esses dias em Gurupi, a turma irá receber conhecimentos sobre o PROEBOM, suas funcionalidades e a ainda sobre a parte administrativa.

“O Corpo de Bombeiros Militar avança na atividade social e expande esta ação, levando o Programa para mais duas cidades. Com isso, será possível uma interação mais próxima com o público infanto-juvenil e participar na formação educacional, na formação do caráter e do civismo daqueles que serão beneficiados com o projeto. É um ganho que chega para toda a sociedade”, afirmou o coronel Carlos Eduardo Farias, comandante geral do CBMTO.

Gurupi foi a primeira cidade a receber o projeto educacional do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, e possibilitou em torno de 400 crianças fossem beneficiadas nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2022. Houve a interrupção nos anos de 2020 e 2021 devido a pandemia de COVID-19.

“É conhecido por todos a admiração que as crianças possuem pela atividade desenvolvida pelos bombeiros militares, e o Programa Educacional Bombeiro Mirim busca aproximar e integrar, exclusivamente por meio da aprendizagem, as crianças e adolescentes com esse sonho”, disse o tenente-coronel Thiago Franco Santana, coordenador estadual do PROEBOM.

O tenente-coronel ainda destaca que “o Programa tem o intuito de promover a qualidade de vida da população do Estado do Tocantins e dar às crianças e adolescentes a oportunidade de se conhecerem, expandirem seus ciclos de amizades e de se contextualizarem com o mundo em que vivem”.

Ao se integrarem no PROEBOM, as crianças passam a ter aulas na própria Unidade do Corpo de Bombeiro Militar, com duas turmas de 35 alunos de manhã, e 35 na parte da tarde.