Estado disponibiliza Vacinômetro da Covid-19 para consulta pública

Com o intuito de informar a população tocantinense sobre o andamento da vacinação contra a Covid-19 no Estado, o Governo do Tocantins disponibiliza, a partir desta sexta-feira, 29, o Vacinômetro da Covid-19. A ferramenta foi desenvolvida pela equipe da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e pode ser acessada no site do Integra http://integra.saude.to.gov.br/covid19/Imunizacao.

Para o titular SES, doutor Edgar Tollini, a ferramenta será relevante para mostrar o andamento da imunização no Tocantins. “A disponibilização desses dados é fruto do trabalho da Secretaria Estadual, baseado nos dados tabulados pelos municípios e sabemos que a população será beneficiada, podendo verificar rotineiramente como está a vacinação em nosso Estado”, afirma.

No primeiro momento, estão disponíveis na ferramenta, informações sobre quantidade de doses recebidas pelo Tocantins, distribuídas aos municípios e aplicadas na populações prioritárias, que compreendem a primeira fase de vacinação. Fazem parte deste público, os idosos residentes em instituições de longa permanência, indígenas que moram em aldeias e trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente de combate à Covid-19.

Vacinômetro

O superintendente de Políticas de Atenção à Saúde da SES e responsável pelo desenvolvimento do Vacinômetro, Ullannes Passos Rios, explica: “nós vamos receber os dados municipais, por meio da Vigilância em Saúde da SES e, em seguida, consolidá-los no painel do nosso site. Esses dados estarão disponíveis, ao passo que os municípios vão enviando e diariamente nós vamos atualizar, em tempo real”.

Ainda segundo o superintendente, o objetivo é ampliar as informações divulgadas no site. “Pretendemos inserir, posteriormente, o número de vacinados por município, faixa etária, sexo, grupo prioritário, entre outros. Nós vamos trabalhar para modernizar a ferramenta, utilizando toda transparência possível”, ressalta.

Doses aplicadas

Até o momento, o Tocantins recebeu do Ministério da Saúde (MS) 60.900 doses e já repassou 33.687 aos municípios. Algumas doses foram separadas pela Gerência Estadual de Imunização, para reserva técnica de segurança, as demais serão entregues às secretarias municipais de saúde, conforme planejamento da SES, baseado nas orientações do Ministério. Até a manhã desta sexta-feira, 3.098 doses já tinham sido aplicadas no Estado.