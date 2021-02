Estado disponibiliza Vacinômetro da Covid-19 detalhado por município

A população tocantinense poderá acompanhar, a partir esta segunda-feira, 22, os dados das vacinas contra Covid-19 recebidas e aplicadas por cada município tocantinense. O Vacinômetro, disponibilizado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), detalha quantidade de doses recebidas, público-alvo vacinado, idade, profissão, sexo e ranking dos municípios por dose aplicada.

O vacinômetro pode ser acessado no site: http://integra.saude.to.gov.br/covid19/Vacinometro.

“A ferramenta retira os dados do sistema oficial do Ministério da Saúde, que são alimentados pelas equipes municipais de saúde. Quanto mais rápidas forem a aplicação e a alimentação do sistema, mais fidedigna será a informação para a população, demonstrando confiabilidade e transparência no processo de vacinação da população”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Edgar Tollini.

Doses

Até o momento, segundo dados extraídos do Vacinômetro na manhã desta segunda-feira, 22, o Tocantins recebeu 106.500 doses de vacina, das quais 69.013 foram distribuídas aos municípios, sendo retidas o quantitativo da reserva técnica e as doses destinadas para aplicação da 2ª dose da última remessa recebida, conforme recomendações do Ministério da Saúde. Atualmente, já foram aplicadas 37.414 doses da vacina, sendo 34.694 da 1ª dose e 2.720 da 2ª dose.

De acordo com a gerente de Imunização da SES, Diandra Rocha, as doses distribuídas, até então, foram destinadas para aplicação nos grupos prioritários, que compreendem os idosos residentes em instituições de longa permanência, indígenas que moram em aldeias, profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate à Covid-19 e idosos com mais de 80 anos.

Dados epidemiológicos

O Tocantins já registra um total de 110.077 casos confirmados da Covid-19. Destes, 99.936 pacientes estão recuperados e 8.656 estão ainda ativos (em isolamento domiciliar ou hospitalar), além de 1.485 óbitos.