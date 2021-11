Espaço Cultural José Gomes Sobrinho será palco dos Concursos Estaduais da Federação de Quadrilhas do Tocantins

Mais uma vez o Espaço Cultural José Gomes Sobrinho será palco de uma brilhante festa junina, com a realização dos Concursos Estaduais da Federação de Quadrilhas do Tocantins (Fequajuto), que terão início nesta quinta-feira, 18, e seguem até segunda, 22. A festa será transmitida, gratuitamente, sempre a partir das 18 horas, no canal do Youtube Arraiá em Casa. O evento tem apoio da Prefeitura de Palmas, por meio da Fundação Cultural de Palmas, do Spatium Audiovisual, WF Produções, Instituto Amazon e Instituto Social do Tocantins.

Quem irá comandar a apresentação das quadrilhas é o servidor público Cleison Nunes, que já foi jurado em outras edições do evento, e nesta, 23 quadrilhas de todo o estado do Tocantins irão se apresentar, sendo uma de Paraíso do Tocantins, duas de Gurupi, quatro de Araguaína e 16 de Palmas. Já a direção da Live é de Nival Correia, com captação e transmissão da equipe Zyon Studios.

Além da premiação dos concursos, haverá escolha para o Prêmio Nival Correia de reconhecimento Junino, com escolha de jurados especiais do Maranhão, Pará, Goiás, Tocantins e Sergipe. Nas duas categorias serão premiados a melhor Temática, melhor Maquiagem e Melhor figurino.

Cada noite haverá um concurso, sendo de Melhor Rainha, Melhor Casal Cangaço, Melhor Casal de Reis, e Melhor casal de Noivos e Melhor Rainha da diversidade.

Shows

Todas as noites do evento terão animação musical em ritmo de muito forró e ficará sob a batuta dos cantores Karolina do Cerrado, Nadyana Oliveira, Shuay Lima e Renata Alves.

Programação

Dia 18/11 – quinta-feira

II Concurso de Casal Cangaço

Dia 19/11 – sexta-feira

II Concurso de Casal de Reis

Dia 20/11 – sábado

XIII Concurso Casal de Noivos e VI Concurso da Diversidade

Dia 21/11 – domingo

XIII Concurso de Rainhas Juninas

Dia 22/11 – segunda

Apuração, Resultados e Premiação.