Escolas municipais de Gurupi contarão com apoio de Patrulha Escolar

Texto: Secom | Prefeitura de Gurupi

25/02/2022 – Publicado às 01:26

O Secretário da Educação de Gurupi, Davi Abrantes e o Presidente da Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT), Sargento Jenilson Cerqueira discutiram as ações que serão integradas a um projeto de Patrulha Escolar para a rede municipal de ensino de Gurupi. Conforme o projeto, agentes de trânsito ficarão concentrados na frente das unidades escolares para garantir a segurança e fiscalizar o cumprimento das regras de circulação em área escolar, além disso, estão previstas ações educativas e pedagógicas em parceria com a AMTT e as instituições de ensino municipais.

O serviço da Patrulha Escolar será fiscalizar o entorno das escolas observando se a sinalização de trânsito e dos serviços de transporte escolar estão sendo respeitados. De acordo com o Secretário, Davi Abrantes, o propósito é melhorar a qualidade de vida e a segurança da comunidade. “Já havíamos estudado a implantação desse projeto e existia ainda a solicitação de alguns diretores escolares, portanto, solicitamos ao departamento de trânsito esse monitoramento nas unidades escolares proporcionando maior sensação de segurança a crianças e pais e também aos professores”, defendeu o gestor.

Ainda conforme Abrantes, esse espaço ofertado pela AMTT vai contribuir muito com o desenvolvimento das crianças que estudam na rede municipal e vai futuramente, ajudar a melhorar o trânsito local, já que entre as metas propostas está a de torná-las agentes multiplicadores das orientações que vão receber, a partir dessa escola modelo.

“Essa visita a Secretaria da Educação foi muito importante, até porque o Secretário é muito preocupado com a comunidade estudantil e por meio dessa parceria que celebramos entre esses órgãos públicos municipais, buscaremos mais segurança viária, o que é uma preocupação dele colocar mais segurança na porta das escolas”, disse Sargento Jenilson Cerqueira, presidente da AMTT.

Projeto

De acordo com a proposta, serão duas unidades de Transitolândia sendo uma fixa, em constante funcionamento dentro da AMTT e outra unidade móvel que ficará disponível para escolas como ferramenta pedagógica para uso pelos professores. “Nós apresentamos aqui um projeto importante para educação no trânsito que envolve a criação dessa Transitolândia, que é uma mini cidade dentro da AMTT, e com certeza teremos a parceria da SEMEG com os profissionais que vão nos ajudar com esse trabalho de educação preventiva e educação para o trânsito”, adiantou Cerqueira.

Já com relação a patrulha de trânsito em área escolar o Sargento explicou que esta será intensificada. “Vamos intensificar essa fiscalização a pedido da própria Secretaria de Educação, mesmo porque a segurança deste perímetro escolar é de competência da AMTT”. explicou, acrescentando que será feito um planejamento semanal para realização das patrulhas escolares dando cobertura a todas as unidades escolares da rede municipal da Educação.