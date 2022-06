Escolas da rede estadual de ensino do Tocantins são certificadas em evento do Ministério da Educação

Em evento realizado em Brasília, na terça-feira, 7, seis escolas do Tocantins que integram o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (PECIM) receberam certificação do Ministério da Educação (MEC), pelo desempenho do trabalho na execução da proposta do Programa. Participaram do evento, que integrou a XVI capacitação das Escolas Cívico-Militares, representantes de todos os estados brasileiros.

Três escolas tocantinenses foram certificadas como nível básico: Colégio Estadual Tiradentes, Formoso do Araguaia; Escola Estadual Dom Alano, Peixe; Escola Estadual Vila União, Palmas; e mais outras três avançaram para o nível intermediário: Escola Estadual Maria dos Reis Alves Barros, Palmas; Escola Estadual Hercília Carvalho da Silva, Gurupi e a Escola Estadual São José Operário, Paraíso do Tocantins.

Objetivos estratégicos

No processo de certificação, são considerados quatro objetivos estratégicos: ambiente escolar, gestão escolar, prática pedagógica, aprendizagem e desempenho escolar dos estudantes. A certificação é concedida um ano após a implantação da metodologia do PECIM na unidade de ensino. “Nós temos apostado na oferta diversificada do ensino e a metodologia das Escolas Cívico-Militares tem sido um dos braços da educação no Tocantins”, destacou o titular da Secretaria de Estado da Educação, Fábio Vaz.

O Tocantins conta com um total de oito escolas contempladas pelo programa, as outras duas unidades de ensino são: Escolas Estadual Girassol de Tempo Integral João Pires Querido, em Silvanópolis; e o Colégio Estadual Professor José Carneiro de Brito, em Tocantinópolis. As duas com menos de um ano de implantação. “Nossa expectativa é continuarmos avançando na implantação da metodologia do PECIM, para termos sucesso como o que fez a Orquestra Sanfônica Amor Perfeito no evento”, apontou Fábio Vaz.

Orquestra Sanfônica Amor Perfeito

Durante a cerimônia, dez alunos da Escola Estadual Vila União, que integram a Orquestra Sanfônica Amor Perfeito, liderados pelo professor e maestro Mauredson Silva Erig Ramos apresentaram clássicos do cancioneiro popular brasileiros para os participantes do evento, dentre eles o Ministro da Educação, Victor Godoy, e do diretor do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, Gilson Passos de Oliveira.

