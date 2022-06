Escola Municipal Rosemir Fernandes realiza culminância de projeto junino

Alunos da Escola Municipal Rosemir Fernandes de Souza, no Jardim Aureny III, tiveram nesta quinta-feira, 09, um dia letivo diferente. A caracterização dos alunos coloriu e marcou a data de culminância do projeto voltado às festividades juninas, comuns nessa época do ano em várias regiões do país. A equipe pedagógica planejou uma semana repleta de atividades envoltas a uma abordagem histórico-cultural, temática e típica das comemorações juninas.

No decorrer da semana as crianças da unidade participaram de atividades relacionadas ao tema, conheceram e provaram comidas típicas servidas no lanche escolar. Elas aprenderam sobre os alimentos que algumas das receitas derivam, sobre seu cultivo, usos e costumes. Puderam formar memórias olfativas e degustativas através dos aromas e sabores característicos dos alimentos usados nas receitas inseridas no cardápio escolar.

De acordo com o diretor, Wender Reis, neste ano a equipe diretiva optou por um planejamento festivo que envolvesse todas as crianças respeitando o horário em que elas estão habituadas a estar na escola. Segundo o diretor, a escolha foi importante por tratar-se de uma escola da infância, em tempo parcial, que atende cerca de 780 alunos, de 6 a 9 anos, de 1° a 3° anos do ensino fundamental.

A aluna Laura Beatriz de Oliveira, de 6 anos, disse que a semana junina na escola foi muito divertida. A menina conta que além de estudar e fazer leitura gosta da Festa de São João, pois é tempo de comidas deliciosas como canjica, milho cozido, maçã do amor e outros. Eduardo Kauan Silva, de 7 anos, disse que se caracterizou por gostar muito do dia de festa na escola. Para ele, o dia é para brincar, comer e dançar com os colegas.

Programação

O clima de festança e diversão segue na rede municipal da educação. Nesta sexta-feira, 10, a festa junina acontece na ETI Luiz Rodrigues, em Taquaralto. No sábado, 11, será a vez do Cmei Vitória-Régia, no Jardim Vitória I, e das unidades Escola Municipal Lúcia Sales, Jardim Taquari, Escola Municipal Thiago Barbosa, Jardim Aureny II, e Escola Municipal Anne Frank, Arne 14.