Escola municipal de Gurupi tem prazo de matrículas prorrogado

Texto: Secom/Prefeitura de Palmas

Um curto circuito seguido de incêndio no medidor de energia elétrica da Escola Municipal de Tempo Integral, José Pereira da Cruz, que fica no Jardim Sevilha em Gurupi inviabilizou o andamento do processo de matrículas na unidade escolar. Nas demais instituições de ensino da rede municipal da Educação de Gurupi, o prazo para efetivação das matrículas se encerra nesta sexta-feira, 14.

O incidente na escola foi registrado no último domingo, dia 9, e forçou o interrompimento no fornecimento de eletricidade, inviabilizando parte do processo de matrículas que dependia do uso de computadores e da internet. “Nós informamos o problema para concessionária de energia elétrica e a Secretaria Municipal da Educação, imediatamente, enviou técnicos já na segunda-feira cedo, quando foi feita a troca do padrão, mas a empresa não veio na mesma, data já que tinha até cinco dias úteis para resolver”, disse a diretora escolar, Kelly Regina Barros.

Atendimento

A diretora explica que o atendimento a pais e responsáveis não foi totalmente suspenso. Quem procurou a escola para concluir o processo de matrícula foi atendido com a entrega de documentos e prestação de informações. “Na terça e na quarta-feira passadas, repassamos somente informações, checando a lista dos cadastros de matrículas e reserva, e avisando que, assim que voltasse a energia, eles poderiam procurar a escola para efetivar essa matrícula”, reforçou.

Em decorrência do incidente a escola estendeu por mais dois dias o período para a efetivação das matrículas que nesta etapa precisa ser feito presencialmente. A procura pelo atendimento na unidade escolar deve ser na segunda-feira, 17 ou na terça-feira, 18, quando se encerra esse prazo excepcional. O horário de funcionamento é das 7h às 11h e das 13h às 17 horas.